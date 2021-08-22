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В Новосибирске стартовал конкурс "Отличники войсковой разведки"
В Новосибирске стартовал конкурс "Отличники войсковой разведки" - РИА Новости, 22.08.2021
В Новосибирске стартовал конкурс "Отличники войсковой разведки"
Конкурс "Отличники войсковой разведки", проходящий в рамках Армейских международных игр-2021, стартовал на территории Новосибирского высшего военного командного РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T10:28
2021-08-22T10:28
безопасность
новосибирская область
новосибирск
армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
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НОВОСИБИРСК, 22 авг - РИА Новости. Конкурс "Отличники войсковой разведки", проходящий в рамках Армейских международных игр-2021, стартовал на территории Новосибирского высшего военного командного училища, сообщает в воскресенье пресс-служба Центрального военного округа.В торжественной церемонии открытия приняли участие представители руководящего состава Вооруженных Сил РФ, вооруженных сил иностранных государств, представители администрации региона, участники.В конкурсе "Отличники войсковой разведки" принимают участие сильнейшие команды из России, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Южной Осетии и Индии."Ежегодное проведение соревнований подобного уровня и масштаба даёт прекрасную возможность к обмену профессиональным опытом, построению конструктивных взаимоотношений между военными ведомствами разных стран в сфере национальной безопасности и противодействия терроризму", - приводятся в сообщении слова замначальника главного штаба Сухопутных войск РФ Алексея Белоусова.Для гостей курсанты Новосибирского высшего военного командного училища организовали показательное выступление, где продемонстрировали приемы рукопашного боя, навыки владения стрелковым и холодным оружием. Завершилась церемония концертной программой.Международный этап конкурса "Отличники войсковой разведки" пройдет с 22 августа по 4 сентября на территории Новосибирского высшего военного командного училища – одного из ведущих военно-учебных заведений страны, которое готовит командиров разведывательных и мотострелковых подразделений для всех видов и родов войск.Военным разведчикам в ходе конкурса предстоит преодолеть "тропу разведчика", форсировать водные преграды. Также будут оцениваться совершение марш-броска, стрельба, навыки ведения боевых машин. Все мероприятия будут проходить в условиях, приближенным к боевым.
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безопасность, новосибирская область, новосибирск, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
10:28 22.08.2021
 
В Новосибирске стартовал конкурс "Отличники войсковой разведки"

Международный конкурс "Отличники войсковой разведки" в рамках АрМИ-2021 стартовал в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа "Тропа разведчика" в конкурсе "Отличники войсковой разведки" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2020"
Военнослужащий вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020 - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 22 авг - РИА Новости. Конкурс "Отличники войсковой разведки", проходящий в рамках Армейских международных игр-2021, стартовал на территории Новосибирского высшего военного командного училища, сообщает в воскресенье пресс-служба Центрального военного округа.
В торжественной церемонии открытия приняли участие представители руководящего состава Вооруженных Сил РФ, вооруженных сил иностранных государств, представители администрации региона, участники.
В конкурсе "Отличники войсковой разведки" принимают участие сильнейшие команды из России, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Южной Осетии и Индии.
"Ежегодное проведение соревнований подобного уровня и масштаба даёт прекрасную возможность к обмену профессиональным опытом, построению конструктивных взаимоотношений между военными ведомствами разных стран в сфере национальной безопасности и противодействия терроризму", - приводятся в сообщении слова замначальника главного штаба Сухопутных войск РФ Алексея Белоусова.
Для гостей курсанты Новосибирского высшего военного командного училища организовали показательное выступление, где продемонстрировали приемы рукопашного боя, навыки владения стрелковым и холодным оружием. Завершилась церемония концертной программой.
Международный этап конкурса "Отличники войсковой разведки" пройдет с 22 августа по 4 сентября на территории Новосибирского высшего военного командного училища – одного из ведущих военно-учебных заведений страны, которое готовит командиров разведывательных и мотострелковых подразделений для всех видов и родов войск.
Военным разведчикам в ходе конкурса предстоит преодолеть "тропу разведчика", форсировать водные преграды. Также будут оцениваться совершение марш-броска, стрельба, навыки ведения боевых машин. Все мероприятия будут проходить в условиях, приближенным к боевым.
Танки Т-72Б3 команд армий России, Азербайджана и Казахстана на дистанции финальной эстафеты первого дивизиона конкурса Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
00:38
Армейские международные игры
 
БезопасностьНовосибирская областьНовосибирскАрмейские международные игры — 2021 (АрМИ-2021)
 
 
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