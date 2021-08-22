https://ria.ru/20210822/afganistan-1746766822.html

Джонсон и Эрдоган обсудили ситуацию в Афганистане

Джонсон и Эрдоган обсудили ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 22.08.2021

Джонсон и Эрдоган обсудили ситуацию в Афганистане

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом ситуацию в Афганистане, сообщает канцелярия британского премьера. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T18:30

2021-08-22T18:30

2021-08-22T18:30

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ЛОНДОН, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом ситуацию в Афганистане, сообщает канцелярия британского премьера."Премьер -министр обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом кризис в Афганистане. Они обсудили важность совместной работы международного сообщества в стабилизации ситуации и оказании поддержки афганскому народу в стране и в регион", - говорится в сообщении.Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что любое новое правительство Афганистана должно представлять интересы всех представителей населения Афганистана, а также защищать права женщин и меньшинств, отмечается в сообщении.Также говорится, что Британия и Турция исходят из того, что о "Талибане"* будут "судить не по их словам, а по их действиям"."Они договорились, что страны должны разделять нагрузку по оказанию помощи и размещению беженцев, отметив, что центральная координирующая роль в этом процессе отводится ООН", - говорится в заявлении.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210822/avstriya-1746739149.html

https://ria.ru/20210822/afganistan-1746744010.html

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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, афганистан, великобритания, борис джонсон