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Джонсон и Эрдоган обсудили ситуацию в Афганистане
Джонсон и Эрдоган обсудили ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 22.08.2021
Джонсон и Эрдоган обсудили ситуацию в Афганистане
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом ситуацию в Афганистане, сообщает канцелярия британского премьера. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T18:30
2021-08-22T18:30
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
афганистан
великобритания
борис джонсон
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ЛОНДОН, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом ситуацию в Афганистане, сообщает канцелярия британского премьера."Премьер -министр обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом кризис в Афганистане. Они обсудили важность совместной работы международного сообщества в стабилизации ситуации и оказании поддержки афганскому народу в стране и в регион", - говорится в сообщении.Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что любое новое правительство Афганистана должно представлять интересы всех представителей населения Афганистана, а также защищать права женщин и меньшинств, отмечается в сообщении.Также говорится, что Британия и Турция исходят из того, что о "Талибане"* будут "судить не по их словам, а по их действиям"."Они договорились, что страны должны разделять нагрузку по оказанию помощи и размещению беженцев, отметив, что центральная координирующая роль в этом процессе отводится ООН", - говорится в заявлении.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210822/avstriya-1746739149.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, афганистан, великобритания, борис джонсон
18:30 22.08.2021
 
Джонсон и Эрдоган обсудили ситуацию в Афганистане

Премьер-министр Великобритании Джонсон обсудил с президентом Турции Эрдоганом ситуацию в Афганистане

© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
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ЛОНДОН, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом ситуацию в Афганистане, сообщает канцелярия британского премьера.
"Премьер -министр обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом кризис в Афганистане. Они обсудили важность совместной работы международного сообщества в стабилизации ситуации и оказании поддержки афганскому народу в стране и в регион", - говорится в сообщении.
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Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что любое новое правительство Афганистана должно представлять интересы всех представителей населения Афганистана, а также защищать права женщин и меньшинств, отмечается в сообщении.
Также говорится, что Британия и Турция исходят из того, что о "Талибане"* будут "судить не по их словам, а по их действиям".
"Они договорились, что страны должны разделять нагрузку по оказанию помощи и размещению беженцев, отметив, что центральная координирующая роль в этом процессе отводится ООН", - говорится в заявлении.
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияАфганистанВеликобританияБорис Джонсон
 
 
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