https://ria.ru/20210822/afganistan-1746759606.html

Лидер сопротивления в Афганистане пообещал отстоять провинцию Панджшер

Лидер сопротивления в Афганистане пообещал отстоять провинцию Панджшер - РИА Новости, 22.08.2021

Лидер сопротивления в Афганистане пообещал отстоять провинцию Панджшер

Жители горной афганской провинции Панджшер готовы дать отпор талибам и не сдадут ее, заявил лидер местного сопротивления Ахмад Масуд в интервью телеканалу... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T17:02

2021-08-22T17:02

2021-08-22T19:16

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

панджшер (провинция)

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КАИР, 22 авг — РИА Новости. Жители горной афганской провинции Панджшер готовы дать отпор талибам и не сдадут ее, заявил лидер местного сопротивления Ахмад Масуд в интервью телеканалу "Аль-Арабия".Масуд — сын погибшего в 2001 году лидера антиталибского "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда.В интервью лидер сопротивления также подчеркнул, что талибы отвергли предложенные переговоры.Ранее в интервью газете Asharq Al-Awsat он подчеркивал, что сопротивление готово к переговорам о новом правительстве, но только в том случае, если оно не будет экстремистским.В свою очередь, талибы 22 августа объявили Масуду ультиматум и дали ему четыре часа на то, чтобы сдаться. Движение объявило, что готово начать захват Панджшера. Британская газета Sun со ссылкой на источник 19 августа написала, что в провинцию направляются тысячи вооруженных и хорошо подготовленных бойцов, в том числе те, кого готовили американские и британские военные. Издание отмечало, что в район движутся также отряды генерала Абдул-Рашида Дустума и военнослужащие регулярной армии, которые отказались поддержать талибов.Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики "Талибана"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ.Талибы заявляют, что 20-летняя война окончена, а форма правления прояснится в ближайшее время.Сейчас движение контролирует большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Граждан других стран и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и стран НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210821/afganistan-1746705181.html

https://ria.ru/20210821/kabul-1746701171.html

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, афганистан, панджшер (провинция)