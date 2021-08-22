17:02 22.08.2021 (обновлено: 19:16 22.08.2021)
Лидер сопротивления в Афганистане пообещал отстоять провинцию Панджшер
Лидер сопротивления Масуд: Панджшер не будет сдан талибам, его жители готовы к сопротивлению
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
КАИР, 22 авг — РИА Новости. Жители горной афганской провинции Панджшер готовы дать отпор талибам и не сдадут ее, заявил лидер местного сопротивления Ахмад Масуд в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Масуд — сын погибшего в 2001 году лидера антиталибского "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда.
В интервью лидер сопротивления также подчеркнул, что талибы отвергли предложенные переговоры.
"Талибан"* отклонил диалог для окончания войны. <...> Мы хотим закончить войну в Афганистане и стремимся к диалогу. <…> "Талибан"* не продержится долго, если будет продолжать вести себя таким образом", — заключил Масуд.
Ранее в интервью газете Asharq Al-Awsat он подчеркивал, что сопротивление готово к переговорам о новом правительстве, но только в том случае, если оно не будет экстремистским.
В свою очередь, талибы 22 августа объявили Масуду ультиматум и дали ему четыре часа на то, чтобы сдаться. Движение объявило, что готово начать захват Панджшера.
Британская газета Sun со ссылкой на источник 19 августа написала, что в провинцию направляются тысячи вооруженных и хорошо подготовленных бойцов, в том числе те, кого готовили американские и британские военные. Издание отмечало, что в район движутся также отряды генерала Абдул-Рашида Дустума и военнослужащие регулярной армии, которые отказались поддержать талибов.
Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики "Талибана"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ.
Талибы заявляют, что 20-летняя война окончена, а форма правления прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России.