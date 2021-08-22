https://ria.ru/20210822/afganistan-1746758774.html

"Несколько тысяч". В Белом доме не знают числа американцев в Афганистане

"Несколько тысяч". В Белом доме не знают числа американцев в Афганистане - РИА Новости, 22.08.2021

"Несколько тысяч". В Белом доме не знают числа американцев в Афганистане

Администрация Соединенных Штатов не располагает точными данными о числе остающихся в Афганистане американских граждан, речь идет примерно о "нескольких... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T16:48

2021-08-22T16:48

2021-08-22T16:48

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов не располагает точными данными о числе остающихся в Афганистане американских граждан, речь идет примерно о "нескольких тысячах", заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Насколько нам известно, речь идет примерно о нескольких тысячах", - сказал Салливан в интервью телеканалу NBC News, отвечая на соответствующий вопрос.Он пояснил, что отсутствие точных данных у администрации связано с тем, что многие из прибывших в Афганистан граждан США не регистрировали свое присутствие."И это право американских граждан. На протяжении последних дней мы работали над тем, чтобы установить точное число американцев. Нам удалось связаться с тысячами из них по телефону и электронной почте. Сейчас мы работаем над тем, чтобы дать им указания относительно наиболее безопасных способов добраться до аэропорта (Кабула)", - добавил Салливан.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210822/trump-1746718404.html

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746311205.html

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, джейк салливан