"Несколько тысяч". В Белом доме не знают числа американцев в Афганистане
Советник Байдена Салливан: Белый дом не знает точного числа американцев в Афганистане
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов не располагает точными данными о числе остающихся в Афганистане американских граждан, речь идет примерно о "нескольких тысячах", заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Насколько нам известно, речь идет примерно о нескольких тысячах", - сказал Салливан в интервью телеканалу NBC News, отвечая на соответствующий вопрос.
Он пояснил, что отсутствие точных данных у администрации связано с тем, что многие из прибывших в Афганистан граждан США не регистрировали свое присутствие.
"И это право американских граждан. На протяжении последних дней мы работали над тем, чтобы установить точное число американцев. Нам удалось связаться с тысячами из них по телефону и электронной почте. Сейчас мы работаем над тем, чтобы дать им указания относительно наиболее безопасных способов добраться до аэропорта (Кабула)", - добавил Салливан.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
* Террористическая организация, запрещенная в России