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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210822/afganistan-1746758774.html
"Несколько тысяч". В Белом доме не знают числа американцев в Афганистане
"Несколько тысяч". В Белом доме не знают числа американцев в Афганистане - РИА Новости, 22.08.2021
"Несколько тысяч". В Белом доме не знают числа американцев в Афганистане
Администрация Соединенных Штатов не располагает точными данными о числе остающихся в Афганистане американских граждан, речь идет примерно о "нескольких... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T16:48
2021-08-22T16:48
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов не располагает точными данными о числе остающихся в Афганистане американских граждан, речь идет примерно о "нескольких тысячах", заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Насколько нам известно, речь идет примерно о нескольких тысячах", - сказал Салливан в интервью телеканалу NBC News, отвечая на соответствующий вопрос.Он пояснил, что отсутствие точных данных у администрации связано с тем, что многие из прибывших в Афганистан граждан США не регистрировали свое присутствие."И это право американских граждан. На протяжении последних дней мы работали над тем, чтобы установить точное число американцев. Нам удалось связаться с тысячами из них по телефону и электронной почте. Сейчас мы работаем над тем, чтобы дать им указания относительно наиболее безопасных способов добраться до аэропорта (Кабула)", - добавил Салливан.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210822/trump-1746718404.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, джейк салливан
16:48 22.08.2021
 
"Несколько тысяч". В Белом доме не знают числа американцев в Афганистане

Советник Байдена Салливан: Белый дом не знает точного числа американцев в Афганистане

© REUTERS / U.S. Air Force/Senior Airman Taylor CrulАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© REUTERS / U.S. Air Force/Senior Airman Taylor Crul
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов не располагает точными данными о числе остающихся в Афганистане американских граждан, речь идет примерно о "нескольких тысячах", заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Насколько нам известно, речь идет примерно о нескольких тысячах", - сказал Салливан в интервью телеканалу NBC News, отвечая на соответствующий вопрос.
Он пояснил, что отсутствие точных данных у администрации связано с тем, что многие из прибывших в Афганистан граждан США не регистрировали свое присутствие.
"И это право американских граждан. На протяжении последних дней мы работали над тем, чтобы установить точное число американцев. Нам удалось связаться с тысячами из них по телефону и электронной почте. Сейчас мы работаем над тем, чтобы дать им указания относительно наиболее безопасных способов добраться до аэропорта (Кабула)", - добавил Салливан.
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанДжейк Салливан
 
 
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