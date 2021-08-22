https://ria.ru/20210822/afganistan-1746735424.html

Бывший глава МИД Афганистана вернется в страну, заявили талибы

Бывший глава МИД Афганистана вернется в страну, заявили талибы - РИА Новости, 22.08.2021

Бывший глава МИД Афганистана вернется в страну, заявили талибы

Представитель "Талибана"* заявил, что движение связалось с главой министерства иностранных дел Афганистана Ханифом Атмаром, он вернется в страну, сообщает... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T11:48

2021-08-22T11:48

2021-08-22T12:19

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

ханиф атмар

талибан

хамид карзай

абдулла абдулла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155046/61/1550466193_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b5a27e26e8bc7947aa0d8efe209a3a3.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Представитель "Талибана"* заявил, что движение связалось с главой министерства иностранных дел Афганистана Ханифом Атмаром, он вернется в страну, сообщает телеканал Al-Jazeera.Ранее Атмар сообщил о нападениях на его коллег и его резиденцию и заявил, что он с коллегами укрылся в безопасном месте.Он также добавил, что сейчас проходят серьезные встречи с представителями всех сторон по вопросу формирования нового правительства.Ранее глава Высшего совета совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла сообщил, что вместе с бывшим президентом страны Хамидом Карзаем провел переговоры с представителями политического офиса движения "Талибан"* по вопросу всеобъемлющего политического урегулирования и создания инклюзивного правительства.* Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20210822/afganistan-1746718925.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, ханиф атмар, талибан, хамид карзай, абдулла абдулла