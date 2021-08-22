11:48 22.08.2021 (обновлено: 12:19 22.08.2021)
Бывший глава МИД Афганистана вернется в страну, заявили талибы
Представитель талибов: бывший глава МИД Афганистана вернется в страну
© AP Photo / Rahmat GulБывший глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Представитель "Талибана"* заявил, что движение связалось с главой министерства иностранных дел Афганистана Ханифом Атмаром, он вернется в страну, сообщает телеканал Al-Jazeera.
Ранее Атмар сообщил о нападениях на его коллег и его резиденцию и заявил, что он с коллегами укрылся в безопасном месте.
"Мы связались с бывшими чиновниками, которые покинули страну, по вопросу их возвращения. Мы установили контакт с бывшим главой МИД Ханифом Атмаром, он вернется в страну", - заявил телеканалу Халил Аль-Рахман Хаккани, высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани"*, поддерживающей тесные контакты с талибами.
Он также добавил, что сейчас проходят серьезные встречи с представителями всех сторон по вопросу формирования нового правительства.
Ранее глава Высшего совета совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла сообщил, что вместе с бывшим президентом страны Хамидом Карзаем провел переговоры с представителями политического офиса движения "Талибан"* по вопросу всеобъемлющего политического урегулирования и создания инклюзивного правительства.
* Террористические организации, запрещенные в России.