Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210822/afganistan-1746735424.html
Бывший глава МИД Афганистана вернется в страну, заявили талибы
Бывший глава МИД Афганистана вернется в страну, заявили талибы - РИА Новости, 22.08.2021
Бывший глава МИД Афганистана вернется в страну, заявили талибы
Представитель "Талибана"* заявил, что движение связалось с главой министерства иностранных дел Афганистана Ханифом Атмаром, он вернется в страну, сообщает... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T11:48
2021-08-22T12:19
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
ханиф атмар
талибан
хамид карзай
абдулла абдулла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155046/61/1550466193_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b5a27e26e8bc7947aa0d8efe209a3a3.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Представитель "Талибана"* заявил, что движение связалось с главой министерства иностранных дел Афганистана Ханифом Атмаром, он вернется в страну, сообщает телеканал Al-Jazeera.Ранее Атмар сообщил о нападениях на его коллег и его резиденцию и заявил, что он с коллегами укрылся в безопасном месте.Он также добавил, что сейчас проходят серьезные встречи с представителями всех сторон по вопросу формирования нового правительства.Ранее глава Высшего совета совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла сообщил, что вместе с бывшим президентом страны Хамидом Карзаем провел переговоры с представителями политического офиса движения "Талибан"* по вопросу всеобъемлющего политического урегулирования и создания инклюзивного правительства.* Террористические организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20210822/afganistan-1746718925.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155046/61/1550466193_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d5f5b48cf74bd571484a41a061d20bce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, афганистан, ханиф атмар, талибан, хамид карзай, абдулла абдулла
11:48 22.08.2021 (обновлено: 12:19 22.08.2021)
 
Бывший глава МИД Афганистана вернется в страну, заявили талибы

Представитель талибов: бывший глава МИД Афганистана вернется в страну

© AP Photo / Rahmat GulБывший глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар
Бывший глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Представитель "Талибана"* заявил, что движение связалось с главой министерства иностранных дел Афганистана Ханифом Атмаром, он вернется в страну, сообщает телеканал Al-Jazeera.
Ранее Атмар сообщил о нападениях на его коллег и его резиденцию и заявил, что он с коллегами укрылся в безопасном месте.

"Мы связались с бывшими чиновниками, которые покинули страну, по вопросу их возвращения. Мы установили контакт с бывшим главой МИД Ханифом Атмаром, он вернется в страну", - заявил телеканалу Халил Аль-Рахман Хаккани, высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани"*, поддерживающей тесные контакты с талибами.

Он также добавил, что сейчас проходят серьезные встречи с представителями всех сторон по вопросу формирования нового правительства.
Ранее глава Высшего совета совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла сообщил, что вместе с бывшим президентом страны Хамидом Карзаем провел переговоры с представителями политического офиса движения "Талибан"* по вопросу всеобъемлющего политического урегулирования и создания инклюзивного правительства.
* Террористические организации, запрещенные в России.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
05:20Захват власти в Афганистане талибами
Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанХаниф АтмарТалибанХамид КарзайАбдулла Абдулла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:38Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты
14:34Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью
14:34Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
14:30Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
14:29Германию на саммите "Крымская платформа" представит министр экономики
14:26Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
14:21Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
14:20Санкции по МС-21 ничего не имеют общего с "оборонкой", заявил Путин
14:19Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
14:19Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
14:18Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
14:16Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
14:12Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
14:07В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
14:06Путин пошутил о воинственности Лаврова
13:55Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
13:54Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
13:48Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
13:43Лавров заявил о контактах талибов с экс-президентом Афганистана Карзаем
13:37Лавров: Запад в линии на сдерживание России использует историческую память
Лента новостейМолния