https://ria.ru/20210821/yaponiya-1746666947.html

Генконсул в Японии прокомментировал данные о попросившем убежище россиянине

Генконсул в Японии прокомментировал данные о попросившем убежище россиянине - РИА Новости, 21.08.2021

Генконсул в Японии прокомментировал данные о попросившем убежище россиянине

Полиция Японии пока не известила генеральное консульство России о деле россиянина, якобы попросившего убежища, сообщил РИА Новости генконсул в Саппоро Сергей... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T12:39

2021-08-21T12:39

2021-08-21T14:21

япония

саппоро

россия

сергей марин

происшествия

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ТОКИО, 21 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Полиция Японии пока не известила генеральное консульство России о деле россиянина, якобы попросившего убежища, сообщил РИА Новости генконсул в Саппоро Сергей Марин."Полиция Японии пока не известила генконсульство России в Саппоро об обстоятельствах дела якобы обратившегося с просьбой об убежище в третьей стране россиянина. Полиция утверждает, что никого не задерживала, а делом занимается иммиграционная служба", — сказал Марин.Ранее японское агентство "Киодо" сообщило, что полиция Японии задержала гражданина России, который якобы приплыл с острова Кунашир и попросил об убежище. Между Кунаширом и восточным берегом острова Хоккайдо 20 километров.

https://ria.ru/20210731/kurily-1743692346.html

япония

саппоро

россия

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япония, саппоро, россия, сергей марин, происшествия