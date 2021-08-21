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Генконсул в Японии прокомментировал данные о попросившем убежище россиянине
Генконсул в Японии прокомментировал данные о попросившем убежище россиянине - РИА Новости, 21.08.2021
Генконсул в Японии прокомментировал данные о попросившем убежище россиянине
Полиция Японии пока не известила генеральное консульство России о деле россиянина, якобы попросившего убежища, сообщил РИА Новости генконсул в Саппоро Сергей... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T12:39
2021-08-21T14:21
япония
саппоро
россия
сергей марин
происшествия
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ТОКИО, 21 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Полиция Японии пока не известила генеральное консульство России о деле россиянина, якобы попросившего убежища, сообщил РИА Новости генконсул в Саппоро Сергей Марин."Полиция Японии пока не известила генконсульство России в Саппоро об обстоятельствах дела якобы обратившегося с просьбой об убежище в третьей стране россиянина. Полиция утверждает, что никого не задерживала, а делом занимается иммиграционная служба", — сказал Марин.Ранее японское агентство "Киодо" сообщило, что полиция Японии задержала гражданина России, который якобы приплыл с острова Кунашир и попросил об убежище. Между Кунаширом и восточным берегом острова Хоккайдо 20 километров.
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япония, саппоро, россия, сергей марин, происшествия
12:39 21.08.2021 (обновлено: 14:21 21.08.2021)
 
Генконсул в Японии прокомментировал данные о попросившем убежище россиянине

Генконсул в Саппоро Марин: полиция Японии пока не известила о деле россиянина, попросившего убежище

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЧайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Чайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ТОКИО, 21 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Полиция Японии пока не известила генеральное консульство России о деле россиянина, якобы попросившего убежища, сообщил РИА Новости генконсул в Саппоро Сергей Марин.
"Полиция Японии пока не известила генконсульство России в Саппоро об обстоятельствах дела якобы обратившегося с просьбой об убежище в третьей стране россиянина. Полиция утверждает, что никого не задерживала, а делом занимается иммиграционная служба", — сказал Марин.
Ранее японское агентство "Киодо" сообщило, что полиция Японии задержала гражданина России, который якобы приплыл с острова Кунашир и попросил об убежище. Между Кунаширом и восточным берегом острова Хоккайдо 20 километров.
Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
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ЯпонияСаппороРоссияСергей МаринПроисшествия
 
 
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