Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
Французская компания Arianespace подтвердила перенос пуска ракеты "Союз" на сутки по запросу OneWeb
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя "Союз-2.16" с разгонным блоком "Фрегат" на стартовый комплекс космодрома Байконур
ПАРИЖ, 21 авг - РИА Новости. Французская компания Arianespace подтвердила перенос пуска на сутки российской ракеты "Союз" с британскими спутниками по запросу OneWeb для обеспечения дополнительного времени на подготовку.
"По запросу OneWeb мы решили перенести полет ST34 на 24 часа для обеспечения подготовки планирования миссии, связанной с обновленным стартом. Ракета "Союз" и 34 спутника OneWeb находятся в стабильном и безопасном состоянии", - говорится в заявлении компании в Twitter.
Как отмечает Arianespace, теперь запуск состоится в 22.13 21 августа по времени UTC (01.13 22 августа мск).
Заказчиком пуска для российской стороны выступает французская компания Arianespace.
On August 20, at 03:23 a.m. (local time), our Flight #ST34 will lift off from Baikonur! It will place into orbit 34 @OneWeb satellites thanks to the work of our #Soyuz rocket.— Arianespace (@Arianespace) August 17, 2021
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Ранее о переносе пуска с космодрома Байконур по просьбе заказчика сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Старт планировался на 20 августа, но был отложен на 21 августа. Предстоящей ночью ракета должна была вывести разгонный блок "Фрегат" и 34 британских спутника связи OneWeb на околоземную орбиту.