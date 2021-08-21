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Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb - РИА Новости, 21.08.2021
Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
Французская компания Arianespace подтвердила перенос пуска на сутки российской ракеты "Союз" с британскими спутниками по запросу OneWeb для обеспечения... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T00:36
2021-08-21T00:36
в мире
париж
дмитрий рогозин
роскосмос
союз
космос - риа наука
байконур (космодром)
arianespace
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ПАРИЖ, 21 авг - РИА Новости. Французская компания Arianespace подтвердила перенос пуска на сутки российской ракеты "Союз" с британскими спутниками по запросу OneWeb для обеспечения дополнительного времени на подготовку.Как отмечает Arianespace, теперь запуск состоится в 22.13 21 августа по времени UTC (01.13 22 августа мск).Заказчиком пуска для российской стороны выступает французская компания Arianespace.Ранее о переносе пуска с космодрома Байконур по просьбе заказчика сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Старт планировался на 20 августа, но был отложен на 21 августа. Предстоящей ночью ракета должна была вывести разгонный блок "Фрегат" и 34 британских спутника связи OneWeb на околоземную орбиту.
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в мире, париж, дмитрий рогозин, роскосмос, союз, космос - риа наука, байконур (космодром), arianespace, oneweb
00:36 21.08.2021
 
Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb

Французская компания Arianespace подтвердила перенос пуска ракеты "Союз" на сутки по запросу OneWeb

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя "Союз-2.16" с разгонным блоком "Фрегат" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя Союз-2.16 с разгонным блоком Фрегат на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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ПАРИЖ, 21 авг - РИА Новости. Французская компания Arianespace подтвердила перенос пуска на сутки российской ракеты "Союз" с британскими спутниками по запросу OneWeb для обеспечения дополнительного времени на подготовку.

"По запросу OneWeb мы решили перенести полет ST34 на 24 часа для обеспечения подготовки планирования миссии, связанной с обновленным стартом. Ракета "Союз" и 34 спутника OneWeb находятся в стабильном и безопасном состоянии", - говорится в заявлении компании в Twitter.

Как отмечает Arianespace, теперь запуск состоится в 22.13 21 августа по времени UTC (01.13 22 августа мск).
Заказчиком пуска для российской стороны выступает французская компания Arianespace.
Ранее о переносе пуска с космодрома Байконур по просьбе заказчика сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Старт планировался на 20 августа, но был отложен на 21 августа. Предстоящей ночью ракета должна была вывести разгонный блок "Фрегат" и 34 британских спутника связи OneWeb на околоземную орбиту.
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В миреПарижДмитрий РогозинРоскосмосСоюзКосмос - РИА НаукаБайконур (космодром)ArianespaceOneWeb
 
 
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