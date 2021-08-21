https://ria.ru/20210821/soyuz-1746643161.html

Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb

Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb - РИА Новости, 21.08.2021

Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb

Французская компания Arianespace подтвердила перенос пуска на сутки российской ракеты "Союз" с британскими спутниками по запросу OneWeb для обеспечения... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T00:36

2021-08-21T00:36

2021-08-21T00:36

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дмитрий рогозин

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arianespace

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ПАРИЖ, 21 авг - РИА Новости. Французская компания Arianespace подтвердила перенос пуска на сутки российской ракеты "Союз" с британскими спутниками по запросу OneWeb для обеспечения дополнительного времени на подготовку.Как отмечает Arianespace, теперь запуск состоится в 22.13 21 августа по времени UTC (01.13 22 августа мск).Заказчиком пуска для российской стороны выступает французская компания Arianespace.Ранее о переносе пуска с космодрома Байконур по просьбе заказчика сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Старт планировался на 20 августа, но был отложен на 21 августа. Предстоящей ночью ракета должна была вывести разгонный блок "Фрегат" и 34 британских спутника связи OneWeb на околоземную орбиту.

https://ria.ru/20210820/rogozin-1746639281.html

париж

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в мире, париж, дмитрий рогозин, роскосмос, союз, космос - риа наука, байконур (космодром), arianespace, oneweb