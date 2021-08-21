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МЧС оценило площадь двух очагов пожаров в Мордовии и Нижегородской области

МЧС оценило площадь двух очагов пожаров в Мордовии и Нижегородской области - РИА Новости, 21.08.2021

МЧС оценило площадь двух очагов пожаров в Мордовии и Нижегородской области

Общая площадь двух очагов природных пожаров в Нижегородской области и Мордовии составляет 6,9 тысячи гектаров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T09:16

2021-08-21T09:16

2021-08-21T09:16

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика мордовия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Общая площадь двух очагов природных пожаров в Нижегородской области и Мордовии составляет 6,9 тысячи гектаров, сообщает МЧС РФ.Пожар в нижегородском поселке Стеклянный городского округа Первомайск произошел 20 августа из-за перехода огня с лесного пожара Мордовского заповедника. В результате неблагоприятных метеорологических условий огонь перешёл на территорию населенного пункта: сгорело 11 построек.Отмечается, что для тушения пожара дополнительно прибыла группировка пожарных из Ивановской области, в составе 51 человека и семи единиц техники. Она будет задействована на территории заповедника около поселка Стеклянный."Привлекается авиация МЧС России, которой в течение суток произведено 18 сбросов общим объёмом 54 тонны воды. Работа ведётся в круглосуточном режиме. Силы и средства РСЧС продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках", - добавили в сообщении.По данным МЧС, всего к тушению пожара привлечены 1 722 человека и 316 единиц техники.

https://ria.ru/20210819/kamchatka-1746338046.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика мордовия, природные пожары в россии