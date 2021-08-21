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МЧС оценило площадь двух очагов пожаров в Мордовии и Нижегородской области
МЧС оценило площадь двух очагов пожаров в Мордовии и Нижегородской области - РИА Новости, 21.08.2021
МЧС оценило площадь двух очагов пожаров в Мордовии и Нижегородской области
Общая площадь двух очагов природных пожаров в Нижегородской области и Мордовии составляет 6,9 тысячи гектаров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T09:16
2021-08-21T09:16
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика мордовия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Общая площадь двух очагов природных пожаров в Нижегородской области и Мордовии составляет 6,9 тысячи гектаров, сообщает МЧС РФ.Пожар в нижегородском поселке Стеклянный городского округа Первомайск произошел 20 августа из-за перехода огня с лесного пожара Мордовского заповедника. В результате неблагоприятных метеорологических условий огонь перешёл на территорию населенного пункта: сгорело 11 построек.Отмечается, что для тушения пожара дополнительно прибыла группировка пожарных из Ивановской области, в составе 51 человека и семи единиц техники. Она будет задействована на территории заповедника около поселка Стеклянный."Привлекается авиация МЧС России, которой в течение суток произведено 18 сбросов общим объёмом 54 тонны воды. Работа ведётся в круглосуточном режиме. Силы и средства РСЧС продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках", - добавили в сообщении.По данным МЧС, всего к тушению пожара привлечены 1 722 человека и 316 единиц техники.
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика мордовия, природные пожары в россии
09:16 21.08.2021
 
МЧС оценило площадь двух очагов пожаров в Мордовии и Нижегородской области

Площадь двух очагов пожаров в Мордовии и Нижегородской области составляет 6,9 тысячи гектаров

© Фото : @mchs_mordovia/InstagramПоследствия пожара в заповеднике в Республике Мордовия
Последствия пожара в заповеднике в Республике Мордовия - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© Фото : @mchs_mordovia/Instagram
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Общая площадь двух очагов природных пожаров в Нижегородской области и Мордовии составляет 6,9 тысячи гектаров, сообщает МЧС РФ.
Пожар в нижегородском поселке Стеклянный городского округа Первомайск произошел 20 августа из-за перехода огня с лесного пожара Мордовского заповедника. В результате неблагоприятных метеорологических условий огонь перешёл на территорию населенного пункта: сгорело 11 построек.
"На территории Республики Мордовия и Нижегородской области действует 2 очага природных пожаров на площади, пройденной огнем, 6900 га. Тушение пожара осложняют высокие температуры и сильный ветер, способствующие быстрому распространению огня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для тушения пожара дополнительно прибыла группировка пожарных из Ивановской области, в составе 51 человека и семи единиц техники. Она будет задействована на территории заповедника около поселка Стеклянный.
"Привлекается авиация МЧС России, которой в течение суток произведено 18 сбросов общим объёмом 54 тонны воды. Работа ведётся в круглосуточном режиме. Силы и средства РСЧС продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках", - добавили в сообщении.
По данным МЧС, всего к тушению пожара привлечены 1 722 человека и 316 единиц техники.
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ПроисшествияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика МордовияПриродные пожары в России
 
 
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