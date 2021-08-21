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В Самарской области 14 домов загорелись из-за пала сухой травы
В Самарской области 14 домов загорелись из-за пала сухой травы - РИА Новости, 21.08.2021
В Самарской области 14 домов загорелись из-за пала сухой травы
Жилые дома и дачные строения горят в Самарской области, один человек пострадал, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T14:21
2021-08-21T15:33
происшествия
борский район
самарская область
природные пожары в россии
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САМАРА, 21 авг - РИА Новости. Жилые дома и дачные строения горят в Самарской области, один человек пострадал, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.По данным ведомства, днем в субботу огонь несанкционированного пала сухой травы на площади 0,5 гектара перешел на жилые дома в населенном пункте Гвардейцы в Борском районе.Уточняется, что в 14.33 (13.33 мск) пожар локализован на площади 750 квадратных метров, пожарно-спасательные подразделения принимают все необходимые меры для прекращения дальнейшего распространения пожара.
https://ria.ru/20210804/pozhar-1744298366.html
борский район
самарская область
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60
Дома загорелись из-за пала сухой травы в Самарской области. Видео МЧС
Жилые дома и дачные строения горят в Самарской области, один человек пострадал. Днем в субботу огонь несанкционированного пала сухой травы на площади 0,5 гектара перешел на жилые дома в населенном пункте Гвардейцы в Борском районе.
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происшествия, борский район, самарская область, природные пожары в россии
14:21 21.08.2021 (обновлено: 15:33 21.08.2021)
 
В Самарской области 14 домов загорелись из-за пала сухой травы

В Самарской области 14 домов загорелись из-за пала сухой травы, два человека пострадали

Читать ria.ru в
САМАРА, 21 авг - РИА Новости. Жилые дома и дачные строения горят в Самарской области, один человек пострадал, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, днем в субботу огонь несанкционированного пала сухой травы на площади 0,5 гектара перешел на жилые дома в населенном пункте Гвардейцы в Борском районе.
"Происходит горение 14 строений (6 частных жилых домов и 8 дачных строений). Эвакуировано 2 человека, один из которых госпитализирован", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 14.33 (13.33 мск) пожар локализован на площади 750 квадратных метров, пожарно-спасательные подразделения принимают все необходимые меры для прекращения дальнейшего распространения пожара.
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