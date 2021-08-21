https://ria.ru/20210821/pozhar-1746673764.html

В Самарской области 14 домов загорелись из-за пала сухой травы

В Самарской области 14 домов загорелись из-за пала сухой травы - РИА Новости, 21.08.2021

В Самарской области 14 домов загорелись из-за пала сухой травы

Жилые дома и дачные строения горят в Самарской области, один человек пострадал, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T14:21

2021-08-21T14:21

2021-08-21T15:33

происшествия

борский район

самарская область

природные пожары в россии

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САМАРА, 21 авг - РИА Новости. Жилые дома и дачные строения горят в Самарской области, один человек пострадал, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.По данным ведомства, днем в субботу огонь несанкционированного пала сухой травы на площади 0,5 гектара перешел на жилые дома в населенном пункте Гвардейцы в Борском районе.Уточняется, что в 14.33 (13.33 мск) пожар локализован на площади 750 квадратных метров, пожарно-спасательные подразделения принимают все необходимые меры для прекращения дальнейшего распространения пожара.

https://ria.ru/20210804/pozhar-1744298366.html

борский район

самарская область

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2021

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Дома загорелись из-за пала сухой травы в Самарской области. Видео МЧС Жилые дома и дачные строения горят в Самарской области, один человек пострадал. Днем в субботу огонь несанкционированного пала сухой травы на площади 0,5 гектара перешел на жилые дома в населенном пункте Гвардейцы в Борском районе. 2021-08-21T14:21 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, борский район, самарская область, природные пожары в россии