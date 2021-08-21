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Чернышенко поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города
Чернышенко поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города - РИА Новости, 21.08.2021
Чернышенко поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил сограждан с 800-летием Нижнего Новгорода и отметил, что город является одним из самых открытых и гостеприимных... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T08:48
2021-08-21T08:57
общество
нижний новгород
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил сограждан с 800-летием Нижнего Новгорода и отметил, что город является одним из самых открытых и гостеприимных мест страны.Вице-премьер отметил, что, несмотря на изменения, которые происходят в Нижнем Новгороде, он не теряет своей идентичности. "Восемь веков истории города вместили в себя немало славных моментов. В прошлом Нижнего сплелись патриотизм Нижегородского ополчения и деловая хватка купечества, размах речников-волгарей и интеллектуальная мощь учёных-изобретателей", - подчеркивается в поздравлении. Чернышенко добавил, что город сегодня является одной из IT-столиц России, важнейшим культурным центром и местом, где бережно развивают историческую городскую среду."В своем разнообразии и многогранности Нижний Новгород является отражением истинной России. Здесь чувствуешь силу русского характера и духовное богатство нашей Родины", - подчеркнул вице-премьер.Также в своем поздравлении Чернышенко обратил внимание на то, что программа преобразований к юбилею города затронула все знаковые объекты: Нижегородский кремль и ярмарку, Чкаловскую лестницу и набережные. "Впервые можно будет пройтись по кольцу боевого хода кремлевских стен или прогуляться по территории Стрелки, где встречаются Ока и Волга. Преображается "Швейцария" – один из крупнейших парков России. Можно с уверенностью сказать, что Нижний станет одним из самых удобных городов страны для прогулок и семейного отдыха", - добавил он.Вице-премьер отметил, что все это было бы невозможным работы команды 800-летия, в которую вошли представители власти всех уровней, общественники и активисты, а также без поддержки нижегородцев."У 800-летия есть очень хороший девиз: "Начало нового". Юбилей выступает мостом, связкой между прошлым и будущим. У Нижнего большие планы. Новые станции метро и дорожное строительство, создание IT-кампуса и перезагрузка исторического центра – всё это драйверы развития и города, и области. В этот день желаю, чтобы все проекты воплотились в жизнь", - заключил Чернышенко.Нижний Новгород был основан князем Юрием Всеволодовичем в 1221 году в месте слияния Оки и Волги, оно называется Стрелка. Гала-шоу празднования 800-летия состоится 21 августа 2021 года и начнется в 20.21. Режиссер шоу – заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.
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общество, нижний новгород, дмитрий чернышенко, россия
08:48 21.08.2021 (обновлено: 08:57 21.08.2021)
 
Чернышенко поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города

Вице-премьер Чернышенко поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде
Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил сограждан с 800-летием Нижнего Новгорода и отметил, что город является одним из самых открытых и гостеприимных мест страны.

"От всего сердца поздравляю вас с юбилеем Нижнего Новгорода! Сложно представить себе, что еще чуть больше тридцати лет назад Нижний Новгород, тогда Горький, носил статус закрытого города. В эти дни Нижний по атмосфере и ощущениям, напротив, является одним из самых открытых и гостеприимных мест России", - говорится в поздравлении Чернышенко, опубликованном на сайте кабмина.

Вице-премьер отметил, что, несмотря на изменения, которые происходят в Нижнем Новгороде, он не теряет своей идентичности. "Восемь веков истории города вместили в себя немало славных моментов. В прошлом Нижнего сплелись патриотизм Нижегородского ополчения и деловая хватка купечества, размах речников-волгарей и интеллектуальная мощь учёных-изобретателей", - подчеркивается в поздравлении. Чернышенко добавил, что город сегодня является одной из IT-столиц России, важнейшим культурным центром и местом, где бережно развивают историческую городскую среду.
"В своем разнообразии и многогранности Нижний Новгород является отражением истинной России. Здесь чувствуешь силу русского характера и духовное богатство нашей Родины", - подчеркнул вице-премьер.
Также в своем поздравлении Чернышенко обратил внимание на то, что программа преобразований к юбилею города затронула все знаковые объекты: Нижегородский кремль и ярмарку, Чкаловскую лестницу и набережные. "Впервые можно будет пройтись по кольцу боевого хода кремлевских стен или прогуляться по территории Стрелки, где встречаются Ока и Волга. Преображается "Швейцария" – один из крупнейших парков России. Можно с уверенностью сказать, что Нижний станет одним из самых удобных городов страны для прогулок и семейного отдыха", - добавил он.
Вице-премьер отметил, что все это было бы невозможным работы команды 800-летия, в которую вошли представители власти всех уровней, общественники и активисты, а также без поддержки нижегородцев.
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"У 800-летия есть очень хороший девиз: "Начало нового". Юбилей выступает мостом, связкой между прошлым и будущим. У Нижнего большие планы. Новые станции метро и дорожное строительство, создание IT-кампуса и перезагрузка исторического центра – всё это драйверы развития и города, и области. В этот день желаю, чтобы все проекты воплотились в жизнь", - заключил Чернышенко.
Нижний Новгород был основан князем Юрием Всеволодовичем в 1221 году в месте слияния Оки и Волги, оно называется Стрелка. Гала-шоу празднования 800-летия состоится 21 августа 2021 года и начнется в 20.21. Режиссер шоу – заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.
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ОбществоНижний НовгородДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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