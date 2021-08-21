https://ria.ru/20210821/pogoda-1746685084.html
В Свердловской области зафиксировали температурный рекорд
В Свердловской области зафиксировали температурный рекорд - РИА Новости, 21.08.2021
В Свердловской области зафиксировали температурный рекорд
Температурный рекорд дня установлен в Свердловской области в субботу: столбик термометра поднялся до 35 градусов тепла, сообщили РИА Новости в Уральском... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T17:04
2021-08-21T17:04
2021-08-21T17:04
общество
екатеринбург
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732851029_0:114:2179:1340_1920x0_80_0_0_d67e6680820083f5d2968921ffc5fdbf.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг - РИА Новости, Ольга Ерачина. Температурный рекорд дня установлен в Свердловской области в субботу: столбик термометра поднялся до 35 градусов тепла, сообщили РИА Новости в Уральском гидрометцентре."Рекорд сегодняшнего дня - плюс 35 градусов. Последний раз рекорд этого дня был в 1935 году - тогда температура была плюс 31,6 градуса", - сказали там.Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил, что в регионе горит более 280 гектаров леса. Одной из причин лесных пожаров стала аномальная жара. В субботу Екатеринбург и другие города региона накрыл смог. Стоит запах гари из-за природных пожаров. Губернатор заявил, что ситуация со смогом контролируемая.
https://ria.ru/20210713/rekord-1741102709.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732851029_173:0:2110:1453_1920x0_80_0_0_8bf3fe06f76a717e8335be56fe71b90a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, екатеринбург, свердловская область
В Свердловской области зафиксировали температурный рекорд
В Свердловской области зафиксировали температурный рекорд, воздух прогрелся до 35 градусов