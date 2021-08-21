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В Свердловской области зафиксировали температурный рекорд

В Свердловской области зафиксировали температурный рекорд - РИА Новости, 21.08.2021

В Свердловской области зафиксировали температурный рекорд

Температурный рекорд дня установлен в Свердловской области в субботу: столбик термометра поднялся до 35 градусов тепла, сообщили РИА Новости в Уральском... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T17:04

2021-08-21T17:04

2021-08-21T17:04

общество

екатеринбург

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг - РИА Новости, Ольга Ерачина. Температурный рекорд дня установлен в Свердловской области в субботу: столбик термометра поднялся до 35 градусов тепла, сообщили РИА Новости в Уральском гидрометцентре."Рекорд сегодняшнего дня - плюс 35 градусов. Последний раз рекорд этого дня был в 1935 году - тогда температура была плюс 31,6 градуса", - сказали там.Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил, что в регионе горит более 280 гектаров леса. Одной из причин лесных пожаров стала аномальная жара. В субботу Екатеринбург и другие города региона накрыл смог. Стоит запах гари из-за природных пожаров. Губернатор заявил, что ситуация со смогом контролируемая.

https://ria.ru/20210713/rekord-1741102709.html

екатеринбург

свердловская область

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2021

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общество, екатеринбург, свердловская область