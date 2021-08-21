https://ria.ru/20210821/podtoplenie-1746672390.html
На Кубани восемь населенных пунктов остаются подтопленными из-за ливней
На Кубани восемь населенных пунктов остаются подтопленными из-за ливней - РИА Новости, 21.08.2021
На Кубани восемь населенных пунктов остаются подтопленными из-за ливней
Восемь населенных пунктов на Кубани остаются подтопленными из-за сильных грозовых дождей, от стихии пострадали 115 частных домов и 399 придомовых территории,... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T14:01
2021-08-21T14:01
2021-08-21T14:01
происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 21 авг – РИА Новости. Восемь населенных пунктов на Кубани остаются подтопленными из-за сильных грозовых дождей, от стихии пострадали 115 частных домов и 399 придомовых территории, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.Ранее отмечалось, что в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение до 21 августа включительно.По информации МЧС Кубани, режим "Чрезвычайная ситуация" продолжает действовать в Анапе, Геленджике, Новороссийске, а также в Крымском, Славянском и Темрюкском районах. На местах подтопления работает оперативный штаб. В регионе развёрнуты пункты временного размещения, в которых расположили 617 человек, из них 226 - дети.
https://ria.ru/20210820/kuban-1746522179.html
краснодарский край
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани восемь населенных пунктов остаются подтопленными из-за ливней
Восемь населенных пунктов на Кубани остаются подтопленными из-за ливней, 115 домов пострадали