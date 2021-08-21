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На Кубани восемь населенных пунктов остаются подтопленными из-за ливней
На Кубани восемь населенных пунктов остаются подтопленными из-за ливней - РИА Новости, 21.08.2021
На Кубани восемь населенных пунктов остаются подтопленными из-за ливней
Восемь населенных пунктов на Кубани остаются подтопленными из-за сильных грозовых дождей, от стихии пострадали 115 частных домов и 399 придомовых территории,... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T14:01
2021-08-21T14:01
происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 21 авг – РИА Новости. Восемь населенных пунктов на Кубани остаются подтопленными из-за сильных грозовых дождей, от стихии пострадали 115 частных домов и 399 придомовых территории, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.Ранее отмечалось, что в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение до 21 августа включительно.По информации МЧС Кубани, режим "Чрезвычайная ситуация" продолжает действовать в Анапе, Геленджике, Новороссийске, а также в Крымском, Славянском и Темрюкском районах. На местах подтопления работает оперативный штаб. В регионе развёрнуты пункты временного размещения, в которых расположили 617 человек, из них 226 - дети.
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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:01 21.08.2021
 
На Кубани восемь населенных пунктов остаются подтопленными из-за ливней

Восемь населенных пунктов на Кубани остаются подтопленными из-за ливней, 115 домов пострадали

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодтопленная территории поселка Уташ рядом с трассой А290 в Анапском районе Краснодарского края.
Подтопленная территории поселка Уташ рядом с трассой А290 в Анапском районе Краснодарского края. - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 21 авг – РИА Новости. Восемь населенных пунктов на Кубани остаются подтопленными из-за сильных грозовых дождей, от стихии пострадали 115 частных домов и 399 придомовых территории, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее отмечалось, что в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение до 21 августа включительно.
"В 3 муниципальных образованиях остаются подтопленными 8 населенных пунктов, 115 домовладений и 399 придомовых территорий", - говорится в сообщении.
По информации МЧС Кубани, режим "Чрезвычайная ситуация" продолжает действовать в Анапе, Геленджике, Новороссийске, а также в Крымском, Славянском и Темрюкском районах. На местах подтопления работает оперативный штаб. В регионе развёрнуты пункты временного размещения, в которых расположили 617 человек, из них 226 - дети.
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