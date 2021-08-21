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В столкновениях на границе сектора Газа пострадали более 40 палестинцев
В столкновениях на границе сектора Газа пострадали более 40 палестинцев - РИА Новости, 21.08.2021
В столкновениях на границе сектора Газа пострадали более 40 палестинцев
Сорок один палестинец получил ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа, сообщил официальный представитель местного... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T22:26
2021-08-21T23:58
в мире
израиль
ашраф аль-кидра
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ГАЗА, 21 авг — РИА Новости. Сорок один палестинец получил ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа, сообщил официальный представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кидра.Жители региона проводили акцию в память 52-й годовщины пожара в мечети Аль-Акса и против оккупации палестинских территорий Израилем. Еженедельные "марши возвращения" на границе прекратились в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.Как заявил один из лидеров ХАМАС Исмаил Радван в интервью телеканалу Аль-Акса, палестинцы дали Израилю достаточно времени, чтобы снять блокаду, и сегодня протестующие на границе посылают сообщение, "что время для оккупации истекает".В армии Израиля, в свою очередь, пояснили, что военным пришлось открыть огонь после того, как сотни участников беспорядков попытались прорвать забор безопасности на границе и бросили взрывное устройство в военнослужащих. Кроме того, палестинцы попытались забрать оружие у одного из израильских солдат, однако тому удалось отбиться, отметили в армии.В пограничной полиции Израиля добавили, что один ее сотрудник получил тяжелые огнестрельные ранения в ходе протестов, его в критическом состоянии доставили в больницу.
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в мире, израиль, ашраф аль-кидра
22:26 21.08.2021 (обновлено: 23:58 21.08.2021)
 
В столкновениях на границе сектора Газа пострадали более 40 палестинцев

Минздрав: на границе сектора Газа пострадали более 40 палестинцев

© AP Photo / Nasser IshtayehИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
Читать ria.ru в
ГАЗА, 21 авг — РИА Новости. Сорок один палестинец получил ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа, сообщил официальный представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кидра.
Жители региона проводили акцию в память 52-й годовщины пожара в мечети Аль-Акса и против оккупации палестинских территорий Израилем. Еженедельные "марши возвращения" на границе прекратились в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.
Как заявил один из лидеров ХАМАС Исмаил Радван в интервью телеканалу Аль-Акса, палестинцы дали Израилю достаточно времени, чтобы снять блокаду, и сегодня протестующие на границе посылают сообщение, "что время для оккупации истекает".
В армии Израиля, в свою очередь, пояснили, что военным пришлось открыть огонь после того, как сотни участников беспорядков попытались прорвать забор безопасности на границе и бросили взрывное устройство в военнослужащих. Кроме того, палестинцы попытались забрать оружие у одного из израильских солдат, однако тому удалось отбиться, отметили в армии.
В пограничной полиции Израиля добавили, что один ее сотрудник получил тяжелые огнестрельные ранения в ходе протестов, его в критическом состоянии доставили в больницу.
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 13:45
В Израиле на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги
 
В миреИзраильАшраф аль-Кидра
 
 
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