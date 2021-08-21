https://ria.ru/20210821/moskva-1746678893.html

Городские службы обновили всю дорожную разметку в Москве

Городские службы обновили всю дорожную разметку в Москве - РИА Новости, 21.08.2021

Городские службы обновили всю дорожную разметку в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по обновлению дорожной разметки в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T15:33

2021-08-21T15:33

2021-08-21T15:33

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общество

москва

петр бирюков

капремонт в москве

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по обновлению дорожной разметки в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Разметку обновили на ключевых магистралях и улицах столицы, в первую очередь, работы провели возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ и парков. В общей сложности нанесли разметку на 4,2 тысячах дорожных объектов, общая протяженность линий превышает 15 тысяч километров", - отметил Бирюков.Заммэра рассказал, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами."Работы проводились преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволило избежать длительного ограничения движения. Обновили линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы-направления движения, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности размечено свыше 10 тысяч знаков остановок городского общественного транспорта, более 20 тысяч наземных пешеходных переходов, причем их разметка на регулируемых перекрестках выполнялась без заполнения желтым цветом.В этом году новый вид приобрели 37 диагональных пешеходных переходов - вместо сплошной заливки линиями они обозначены пунктиром по контуру перехода.Бирюков отметил, что обновили разметку и на велодорожках, расположенных на 69 улицах, преимущественно в центральной части города. Кроме того, на 39 объектах были нанесены временные велополосы, выполненные дорожной краской оранжевого цвета.

https://ria.ru/20210821/proekt-1746654544.html

https://ria.ru/20210821/moskva-1746652806.html

https://realty.ria.ru/20210820/metro-1746549862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, петр бирюков, капремонт в москве, городское хозяйство москвы