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Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 21.08.2021
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки в Москве - 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T11:03
2021-08-21T11:03
2021-08-21T11:03
распространение коронавируса
общество
республика алтай
москва
здоровье - общество
республика бурятия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки в Москве - 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва - 0,12%; Республика Бурятия - 0,19%; Республика Алтай, Республика Татарстан - 0,21%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210818/koronaviurs-1746272377.html
республика алтай
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общество, республика алтай, москва, здоровье - общество, республика бурятия, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зафиксировали в Москве — 0,12%