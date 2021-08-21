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Посол России в Кабуле заявил, что не верит в планы экспансии талибов
Посол России в Кабуле заявил, что не верит в планы экспансии талибов - РИА Новости, 21.08.2021
Посол России в Кабуле заявил, что не верит в планы экспансии талибов
Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что не верит в существование у боевиков запрещенного в РФ террористического движения "Талибан"* планов по экспансии в... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T21:58
2021-08-21T21:58
2021-08-21T21:58
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что не верит в существование у боевиков запрещенного в РФ террористического движения "Талибан"* планов по экспансии в другие страны."Талибы, насколько я понимаю, во всяком случае они это заявили и публично, и подтвердили нам в ходе разговоров тет-а-тет, - им это не нужно. Им не нужно, чтобы Афганистан стал прибежищем террористов. Насколько я понимаю, если верить их заявлениям, они хотят, чтобы Афганистан стал нормальной страной", - сказал он.* Террористические организации, запрещенные в России
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в мире, талибан, афганистан, россия, дмитрий жирнов
Посол России в Кабуле заявил, что не верит в планы экспансии талибов
Посол России в Кабуле Жирнов заявил, что не верит в планы экспансии талибов