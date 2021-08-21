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Посол России в Кабуле заявил, что не верит в планы экспансии талибов
Посол России в Кабуле заявил, что не верит в планы экспансии талибов - РИА Новости, 21.08.2021
Посол России в Кабуле заявил, что не верит в планы экспансии талибов
Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что не верит в существование у боевиков запрещенного в РФ террористического движения "Талибан"* планов по экспансии в... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T21:58
2021-08-21T21:58
в мире
талибан
афганистан
россия
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что не верит в существование у боевиков запрещенного в РФ террористического движения "Талибан"* планов по экспансии в другие страны."Талибы, насколько я понимаю, во всяком случае они это заявили и публично, и подтвердили нам в ходе разговоров тет-а-тет, - им это не нужно. Им не нужно, чтобы Афганистан стал прибежищем террористов. Насколько я понимаю, если верить их заявлениям, они хотят, чтобы Афганистан стал нормальной страной", - сказал он.* Террористические организации, запрещенные в России
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в мире, талибан, афганистан, россия, дмитрий жирнов
21:58 21.08.2021
 
Посол России в Кабуле заявил, что не верит в планы экспансии талибов

Посол России в Кабуле Жирнов заявил, что не верит в планы экспансии талибов

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула
Боевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что не верит в существование у боевиков запрещенного в РФ террористического движения "Талибан"* планов по экспансии в другие страны.

"Я в это не верю. Я не верю, что они пойдут. У них слишком много дел дома будет. Страна разрушена полностью", - сказал дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", отвечая на соответствующий вопрос.

Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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"Талибан"* не дает афганцам попасть в аэропорт Кабула
"Талибы, насколько я понимаю, во всяком случае они это заявили и публично, и подтвердили нам в ходе разговоров тет-а-тет, - им это не нужно. Им не нужно, чтобы Афганистан стал прибежищем террористов. Насколько я понимаю, если верить их заявлениям, они хотят, чтобы Афганистан стал нормальной страной", - сказал он.
* Террористические организации, запрещенные в России
 
В миреТалибанАфганистанРоссияДмитрий Жирнов
 
 
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