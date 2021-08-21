https://ria.ru/20210821/kabul-1746706424.html

Посол России в Кабуле заявил, что не верит в планы экспансии талибов

Посол России в Кабуле заявил, что не верит в планы экспансии талибов - РИА Новости, 21.08.2021

Посол России в Кабуле заявил, что не верит в планы экспансии талибов

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что не верит в существование у боевиков запрещенного в РФ террористического движения "Талибан"* планов по экспансии в... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T21:58

2021-08-21T21:58

2021-08-21T21:58

в мире

талибан

афганистан

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дмитрий жирнов

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что не верит в существование у боевиков запрещенного в РФ террористического движения "Талибан"* планов по экспансии в другие страны."Талибы, насколько я понимаю, во всяком случае они это заявили и публично, и подтвердили нам в ходе разговоров тет-а-тет, - им это не нужно. Им не нужно, чтобы Афганистан стал прибежищем террористов. Насколько я понимаю, если верить их заявлениям, они хотят, чтобы Афганистан стал нормальной страной", - сказал он.* Террористические организации, запрещенные в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/taliban-1746558095.html

афганистан

россия

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в мире, талибан, афганистан, россия, дмитрий жирнов