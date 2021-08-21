https://ria.ru/20210821/ivanovo-1746699061.html
Пропавшего в Ивановской области десятилетнего мальчика нашли
Пропавшего в Ивановской области десятилетнего мальчика нашли - РИА Новости, 21.08.2021
Пропавшего в Ивановской области десятилетнего мальчика нашли
Десятилетнего мальчика, который накануне пропал без вести в городе Кинешма Ивановской области, нашли, сообщили в силовых структурах. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T20:18
2021-08-21T20:18
2021-08-21T21:08
происшествия
ивановская область
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следственный комитет россии (ск рф)
ленинградский вокзал
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РЯЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости. Десятилетнего мальчика, который накануне пропал без вести в городе Кинешма Ивановской области, нашли, сообщили в силовых структурах.Как указано в публикации на странице регионального управления МВД во "ВКонтакте", ребенка заметили сотрудники транспортной полиции на Ленинградском вокзале Москвы, он был один.В свою очередь, в СУ СК по региону добавили, что мальчику ничего не угрожает, скоро его привезут домой. Следователи установят все обстоятельства исчезновения, добавили в ведомстве.Накануне сообщалось, что десятилетний ребенок в Кинешме пропал после того, как вышел погулять во двор утром 20 августа. Днем этого же дня видеокамеры зафиксировали его и некоего мужчину на местном автовокзале. Следователи полагали, что мальчик мог уехать из города с малознакомым 23-летним молодым человеком, зарегистрированным в Татарстане. В СУ СК открыли уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
https://ria.ru/20210820/smolensk-1746565122.html
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происшествия, ивановская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), ленинградский вокзал, россия
20:18 21.08.2021 (обновлено: 21:08 21.08.2021)
Пропавшего в Ивановской области десятилетнего мальчика нашли
Пропавшего в Кинешме Ивановской области десятилетнего мальчика нашли