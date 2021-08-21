https://ria.ru/20210821/ivanovo-1746699061.html

Пропавшего в Ивановской области десятилетнего мальчика нашли

Пропавшего в Ивановской области десятилетнего мальчика нашли - РИА Новости, 21.08.2021

Пропавшего в Ивановской области десятилетнего мальчика нашли

Десятилетнего мальчика, который накануне пропал без вести в городе Кинешма Ивановской области, нашли, сообщили в силовых структурах. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T20:18

2021-08-21T20:18

2021-08-21T21:08

происшествия

ивановская область

москва

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградский вокзал

россия

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РЯЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости. Десятилетнего мальчика, который накануне пропал без вести в городе Кинешма Ивановской области, нашли, сообщили в силовых структурах.Как указано в публикации на странице регионального управления МВД во "ВКонтакте", ребенка заметили сотрудники транспортной полиции на Ленинградском вокзале Москвы, он был один.В свою очередь, в СУ СК по региону добавили, что мальчику ничего не угрожает, скоро его привезут домой. Следователи установят все обстоятельства исчезновения, добавили в ведомстве.Накануне сообщалось, что десятилетний ребенок в Кинешме пропал после того, как вышел погулять во двор утром 20 августа. Днем этого же дня видеокамеры зафиксировали его и некоего мужчину на местном автовокзале. Следователи полагали, что мальчик мог уехать из города с малознакомым 23-летним молодым человеком, зарегистрированным в Татарстане. В СУ СК открыли уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

https://ria.ru/20210820/smolensk-1746565122.html

ивановская область

москва

россия

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происшествия, ивановская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), ленинградский вокзал, россия