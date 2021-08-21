Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210821/ivanovo-1746699061.html
Пропавшего в Ивановской области десятилетнего мальчика нашли
Пропавшего в Ивановской области десятилетнего мальчика нашли - РИА Новости, 21.08.2021
Пропавшего в Ивановской области десятилетнего мальчика нашли
Десятилетнего мальчика, который накануне пропал без вести в городе Кинешма Ивановской области, нашли, сообщили в силовых структурах. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T20:18
2021-08-21T21:08
происшествия
ивановская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградский вокзал
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_0:215:3080:1948_1920x0_80_0_0_b89e238d8d4bf5eb9ac47545e2f3735b.jpg
РЯЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости. Десятилетнего мальчика, который накануне пропал без вести в городе Кинешма Ивановской области, нашли, сообщили в силовых структурах.Как указано в публикации на странице регионального управления МВД во "ВКонтакте", ребенка заметили сотрудники транспортной полиции на Ленинградском вокзале Москвы, он был один.В свою очередь, в СУ СК по региону добавили, что мальчику ничего не угрожает, скоро его привезут домой. Следователи установят все обстоятельства исчезновения, добавили в ведомстве.Накануне сообщалось, что десятилетний ребенок в Кинешме пропал после того, как вышел погулять во двор утром 20 августа. Днем этого же дня видеокамеры зафиксировали его и некоего мужчину на местном автовокзале. Следователи полагали, что мальчик мог уехать из города с малознакомым 23-летним молодым человеком, зарегистрированным в Татарстане. В СУ СК открыли уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
https://ria.ru/20210820/smolensk-1746565122.html
ивановская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e8431218f8b92b349c7f700112ac2c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ивановская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), ленинградский вокзал, россия
20:18 21.08.2021 (обновлено: 21:08 21.08.2021)
 
Пропавшего в Ивановской области десятилетнего мальчика нашли

Пропавшего в Кинешме Ивановской области десятилетнего мальчика нашли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости. Десятилетнего мальчика, который накануне пропал без вести в городе Кинешма Ивановской области, нашли, сообщили в силовых структурах.
Как указано в публикации на странице регионального управления МВД во "ВКонтакте", ребенка заметили сотрудники транспортной полиции на Ленинградском вокзале Москвы, он был один.
В свою очередь, в СУ СК по региону добавили, что мальчику ничего не угрожает, скоро его привезут домой. Следователи установят все обстоятельства исчезновения, добавили в ведомстве.
Накануне сообщалось, что десятилетний ребенок в Кинешме пропал после того, как вышел погулять во двор утром 20 августа. Днем этого же дня видеокамеры зафиксировали его и некоего мужчину на местном автовокзале. Следователи полагали, что мальчик мог уехать из города с малознакомым 23-летним молодым человеком, зарегистрированным в Татарстане. В СУ СК открыли уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
Поиски Люды Кузиной в тёмкинском лесу
20 августа, 16:09Хорошие новости
Под Смоленском нашли полуторагодовалую девочку, которую искали четыре дня
 
ПроисшествияИвановская областьМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Ленинградский вокзалРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники OneWeb
06:01При наводнении в Теннесси погибли десять человек
05:48К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2
05:40Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
05:20Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан
05:06В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол
04:50Власти Японии выясняют гражданство "попросившего убежище россиянина"
04:43Трамп обвинил Байдена в "величайшем военном унижении в истории США"
04:17"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
04:11У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
04:10Назван простой способ защитить номер банковской карты от мошенников
03:13Названы приложения, “съедающие” память смартфона
02:12Россиянам назвали признаки самых надежных валют
02:10Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе
01:49В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО
01:47"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине
01:37Киселев назвал Зеленского случайной фигурой во власти
01:33Киселев назвал проекты Киева по возвращению Крыма "бродячим цирком"
01:28Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
01:22Киселев призвал крупный бизнес начать работать в Крыму
Лента новостейМолния