Фестиваль науки и технологий Geek Picnic решили провести на корабле
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek PicnicВ Москве проходит фестиваль Geek Picnic
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Москве проходит российский фестиваль науки и технологий Geek Picnic, сообщает пресс-служба.
Смотр впервые организуют на теплоходе. Он отправляется от набережной имени Тараса Шевченко по расписанию каждые три часа с 12:30 до 01:30.
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
Робот-кошка
1 из 3
Робот-кошка
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
Робособака
2 из 3
Робособака
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
Робот Алекс
3 из 3
Робот Алекс
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
1 из 3
Робот-кошка
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
2 из 3
Робособака
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
3 из 3
Робот Алекс
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
Посетители могут познакомиться с различными роботами: например, с кошкой, которая принимает заказы, а вместо чаевых ее достаточно почесать за ухом.
На теплоходе открыт кибер-ЗАГС. В нем можно зарегистрировать отношения, даже если "молодожены" встретились только на фестивале. Церемонию проводит андроид Алекс. Он похож на человека, и у него хорошее чувство юмора. Сфотографирует "молодых" робот Селфи.
Юлия Боровая, Эдуард Рахманов и Анастасия Карасева показывают инсталляцию-перформанс “Кристалл”. Она раскрывает "феномен сверхчувствительности через возникновение и развитие связей между человеческим телом и химическим веществом. В ходе представления перформер оказывается в особой среде, которая образует его на теле кристаллы-дендриты", — поясняется в пресс-релизе.
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
Инсталляция-перформанс “Кристалл”
1 из 3
Инсталляция-перформанс “Кристалл”
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
Инсталляция-перформанс “Кристалл”
2 из 3
Инсталляция-перформанс “Кристалл”
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
Инсталляция-перформанс “Кристалл”
3 из 3
Инсталляция-перформанс “Кристалл”
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
1 из 3
Инсталляция-перформанс “Кристалл”
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
2 из 3
Инсталляция-перформанс “Кристалл”
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
3 из 3
Инсталляция-перформанс “Кристалл”
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
На фестивале представлен объект Елены Демидовой и Олега Макарова Amorhpous — это робототехническое существо, которое ощущает прикосновения и даже реагирует на них. Оно ранимо, и у него есть право выбора — отвечать на касание или нет.
Среди спикеров фестиваля известные ученые и популяризаторы науки: Артем Акшинцев, Владимир Сурдин, Виталий Егоров, Алексей Федоров, Ирина Золкина, Александр Крайнов, Ксения Майорова, Полина Кривых, Вячеслав Авдеев и другие.
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
Посетительница на фестивале Geek Picnic
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Посетительница на фестивале Geek Picnic
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
Площадка для участия в VR-игре Beat Saber
2 из 2
Площадка для участия в VR-игре Beat Saber
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
1 из 2
Посетительница на фестивале Geek Picnic
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
2 из 2
Площадка для участия в VR-игре Beat Saber
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
Еще на Geek Picnic есть четыре секретных арт-объекта, которые олицетворяют безответственное отношение людей к экологии.
Также на фестивале проводится показ одежды в экотренде Upcycling и турнир по VR-игре Beat Saber.