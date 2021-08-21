https://ria.ru/20210821/geek-1746586284.html

Фестиваль науки и технологий Geek Picnic решили провести на корабле

Фестиваль науки и технологий Geek Picnic решили провести на корабле - РИА Новости, 21.08.2021

Фестиваль науки и технологий Geek Picnic решили провести на корабле

В Москве проходит российский фестиваль науки и технологий Geek Picnic, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T07:50

2021-08-21T07:50

2021-08-21T07:50

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Москве проходит российский фестиваль науки и технологий Geek Picnic, сообщает пресс-служба. Смотр впервые организуют на теплоходе. Он отправляется от набережной имени Тараса Шевченко по расписанию каждые три часа с 12:30 до 01:30. Посетители могут познакомиться с различными роботами: например, с кошкой, которая принимает заказы, а вместо чаевых ее достаточно почесать за ухом. На теплоходе открыт кибер-ЗАГС. В нем можно зарегистрировать отношения, даже если "молодожены" встретились только на фестивале. Церемонию проводит андроид Алекс. Он похож на человека, и у него хорошее чувство юмора. Сфотографирует "молодых" робот Селфи.Юлия Боровая, Эдуард Рахманов и Анастасия Карасева показывают инсталляцию-перформанс “Кристалл”. Она раскрывает "феномен сверхчувствительности через возникновение и развитие связей между человеческим телом и химическим веществом. В ходе представления перформер оказывается в особой среде, которая образует его на теле кристаллы-дендриты", — поясняется в пресс-релизе.На фестивале представлен объект Елены Демидовой и Олега Макарова Amorhpous — это робототехническое существо, которое ощущает прикосновения и даже реагирует на них. Оно ранимо, и у него есть право выбора — отвечать на касание или нет. Среди спикеров фестиваля известные ученые и популяризаторы науки: Артем Акшинцев, Владимир Сурдин, Виталий Егоров, Алексей Федоров, Ирина Золкина, Александр Крайнов, Ксения Майорова, Полина Кривых, Вячеслав Авдеев и другие. Еще на Geek Picnic есть четыре секретных арт-объекта, которые олицетворяют безответственное отношение людей к экологии. Также на фестивале проводится показ одежды в экотренде Upcycling и турнир по VR-игре Beat Saber.

https://ria.ru/20210811/goelro-1745172366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

geek picnic, новости культуры, выставки, стиль жизни