Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210821/geek-1746586284.html
Фестиваль науки и технологий Geek Picnic решили провести на корабле
Фестиваль науки и технологий Geek Picnic решили провести на корабле - РИА Новости, 21.08.2021
Фестиваль науки и технологий Geek Picnic решили провести на корабле
В Москве проходит российский фестиваль науки и технологий Geek Picnic, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T07:50
2021-08-21T07:50
культура
geek picnic
новости культуры
выставки
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746576212_0:33:1080:641_1920x0_80_0_0_b72a9cf1293e77668d1e04a0b89471d7.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Москве проходит российский фестиваль науки и технологий Geek Picnic, сообщает пресс-служба. Смотр впервые организуют на теплоходе. Он отправляется от набережной имени Тараса Шевченко по расписанию каждые три часа с 12:30 до 01:30. Посетители могут познакомиться с различными роботами: например, с кошкой, которая принимает заказы, а вместо чаевых ее достаточно почесать за ухом. На теплоходе открыт кибер-ЗАГС. В нем можно зарегистрировать отношения, даже если "молодожены" встретились только на фестивале. Церемонию проводит андроид Алекс. Он похож на человека, и у него хорошее чувство юмора. Сфотографирует "молодых" робот Селфи.Юлия Боровая, Эдуард Рахманов и Анастасия Карасева показывают инсталляцию-перформанс “Кристалл”. Она раскрывает "феномен сверхчувствительности через возникновение и развитие связей между человеческим телом и химическим веществом. В ходе представления перформер оказывается в особой среде, которая образует его на теле кристаллы-дендриты", — поясняется в пресс-релизе.На фестивале представлен объект Елены Демидовой и Олега Макарова Amorhpous — это робототехническое существо, которое ощущает прикосновения и даже реагирует на них. Оно ранимо, и у него есть право выбора — отвечать на касание или нет. Среди спикеров фестиваля известные ученые и популяризаторы науки: Артем Акшинцев, Владимир Сурдин, Виталий Егоров, Алексей Федоров, Ирина Золкина, Александр Крайнов, Ксения Майорова, Полина Кривых, Вячеслав Авдеев и другие. Еще на Geek Picnic есть четыре секретных арт-объекта, которые олицетворяют безответственное отношение людей к экологии. Также на фестивале проводится показ одежды в экотренде Upcycling и турнир по VR-игре Beat Saber.
https://ria.ru/20210811/goelro-1745172366.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746576212_0:23:1062:820_1920x0_80_0_0_82261f190a325cfc2701308e174f6ab8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
geek picnic, новости культуры, выставки, стиль жизни
07:50 21.08.2021
 

Фестиваль науки и технологий Geek Picnic решили провести на корабле

© Фото : предоставлено пресс-службой Geek PicnicВ Москве проходит фестиваль Geek Picnic
В Москве проходит фестиваль Geek Picnic - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Москве проходит российский фестиваль науки и технологий Geek Picnic, сообщает пресс-служба.
Смотр впервые организуют на теплоходе. Он отправляется от набережной имени Тараса Шевченко по расписанию каждые три часа с 12:30 до 01:30.
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic

Робот-кошка

В Москве проходит фестиваль Geek Picnic
1 из 3

Робот-кошка

© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic

Робособака

В Москве проходит фестиваль Geek Picnic
2 из 3

Робособака

© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic

Робот Алекс

В Москве проходит фестиваль Geek Picnic
3 из 3

Робот Алекс

© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
1 из 3

Робот-кошка

© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
2 из 3

Робособака

© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
3 из 3

Робот Алекс

© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
Посетители могут познакомиться с различными роботами: например, с кошкой, которая принимает заказы, а вместо чаевых ее достаточно почесать за ухом.
На теплоходе открыт кибер-ЗАГС. В нем можно зарегистрировать отношения, даже если "молодожены" встретились только на фестивале. Церемонию проводит андроид Алекс. Он похож на человека, и у него хорошее чувство юмора. Сфотографирует "молодых" робот Селфи.
Юлия Боровая, Эдуард Рахманов и Анастасия Карасева показывают инсталляцию-перформанс “Кристалл”. Она раскрывает "феномен сверхчувствительности через возникновение и развитие связей между человеческим телом и химическим веществом. В ходе представления перформер оказывается в особой среде, которая образует его на теле кристаллы-дендриты", — поясняется в пресс-релизе.
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic

Инсталляция-перформанс “Кристалл”

Кристалл
1 из 3

Инсталляция-перформанс “Кристалл”

© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic

Инсталляция-перформанс “Кристалл”

Кристалл
2 из 3

Инсталляция-перформанс “Кристалл”

© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic

Инсталляция-перформанс “Кристалл”

Кристалл
3 из 3

Инсталляция-перформанс “Кристалл”

© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
1 из 3

Инсталляция-перформанс “Кристалл”

© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
2 из 3

Инсталляция-перформанс “Кристалл”

© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
3 из 3

Инсталляция-перформанс “Кристалл”

© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
На фестивале представлен объект Елены Демидовой и Олега Макарова Amorhpous — это робототехническое существо, которое ощущает прикосновения и даже реагирует на них. Оно ранимо, и у него есть право выбора — отвечать на касание или нет.
Среди спикеров фестиваля известные ученые и популяризаторы науки: Артем Акшинцев, Владимир Сурдин, Виталий Егоров, Алексей Федоров, Ирина Золкина, Александр Крайнов, Ксения Майорова, Полина Кривых, Вячеслав Авдеев и другие.
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic

Посетительница на фестивале Geek Picnic

В Москве проходит фестиваль Geek Picnic
1 из 2

Посетительница на фестивале Geek Picnic

© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic

Площадка для участия в VR-игре Beat Saber

В Москве проходит фестиваль Geek Picnic
2 из 2

Площадка для участия в VR-игре Beat Saber

© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
1 из 2

Посетительница на фестивале Geek Picnic

© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
2 из 2

Площадка для участия в VR-игре Beat Saber

© Фото : предоставлено пресс-службой Geek Picnic
Еще на Geek Picnic есть четыре секретных арт-объекта, которые олицетворяют безответственное отношение людей к экологии.
Также на фестивале проводится показ одежды в экотренде Upcycling и турнир по VR-игре Beat Saber.
Посетительница на выставке Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО в Музее Москвы на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 08:00Культура
Разряд вдохновения: как электричество повлияло на наше искусство
 
КультураGeek PicnicНовости культурыВыставкиСтиль жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники OneWeb
06:01При наводнении в Теннесси погибли десять человек
05:48К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2
05:40Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
05:20Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан
05:06В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол
04:50Власти Японии выясняют гражданство "попросившего убежище россиянина"
04:43Трамп обвинил Байдена в "величайшем военном унижении в истории США"
04:17"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
04:11У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
04:10Назван простой способ защитить номер банковской карты от мошенников
03:13Названы приложения, “съедающие” память смартфона
02:12Россиянам назвали признаки самых надежных валют
02:10Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе
01:49В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО
01:47"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине
01:37Киселев назвал Зеленского случайной фигурой во власти
01:33Киселев назвал проекты Киева по возвращению Крыма "бродячим цирком"
01:28Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
01:22Киселев призвал крупный бизнес начать работать в Крыму
Лента новостейМолния