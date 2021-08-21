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В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку

В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку - РИА Новости, 21.08.2021

В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку

Правоохранители завели дело на жителя Москвы, ударившего соседа и сбившего его собаку, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T00:24

2021-08-21T00:24

2021-08-21T00:25

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Правоохранители завели дело на жителя Москвы, ударившего соседа и сбившего его собаку, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным ведомства, заявление поступило от женщины, сообщившей, что один из соседей, будучи в неадекватном состоянии, угрожал ее мужу, а затем сбил их собаку.Добавляется, что правоохранители опросили подозреваемого, он отказался от медосвидетельствования."В отношении гражданина были составлен соответствующий административный материал по статье 6.9.1 КоАП РФ... Материалы проверки в отношении фигуранта по факту наезда на животное и оставления места ДТП будут направлены в ОБ ДПС УВД по ЗАО ГУМВД России по Москве для привлечения его к ответственности в соответствии с законодательством", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210819/strelba-1746306773.html

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия