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В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку - РИА Новости, 21.08.2021
В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Правоохранители завели дело на жителя Москвы, ударившего соседа и сбившего его собаку, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T00:24
2021-08-21T00:25
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Правоохранители завели дело на жителя Москвы, ударившего соседа и сбившего его собаку, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным ведомства, заявление поступило от женщины, сообщившей, что один из соседей, будучи в неадекватном состоянии, угрожал ее мужу, а затем сбил их собаку.Добавляется, что правоохранители опросили подозреваемого, он отказался от медосвидетельствования."В отношении гражданина были составлен соответствующий административный материал по статье 6.9.1 КоАП РФ... Материалы проверки в отношении фигуранта по факту наезда на животное и оставления места ДТП будут направлены в ОБ ДПС УВД по ЗАО ГУМВД России по Москве для привлечения его к ответственности в соответствии с законодательством", - добавляется в сообщении.
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происшествия, москва, россия
00:24 21.08.2021 (обновлено: 00:25 21.08.2021)
 
В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку

В Москве завели уголовное дело против мужчины, ударившего соседа и сбившего его собаку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Правоохранители завели дело на жителя Москвы, ударившего соседа и сбившего его собаку, сообщается на сайте МВД Медиа.
По данным ведомства, заявление поступило от женщины, сообщившей, что один из соседей, будучи в неадекватном состоянии, угрожал ее мужу, а затем сбил их собаку.
"Как было установлено, в ходе конфликта агрессивно настроенный сосед нанес мужу заявительницы несколько ударов ... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ", - говорится в сообщении.
Добавляется, что правоохранители опросили подозреваемого, он отказался от медосвидетельствования.
"В отношении гражданина были составлен соответствующий административный материал по статье 6.9.1 КоАП РФ... Материалы проверки в отношении фигуранта по факту наезда на животное и оставления места ДТП будут направлены в ОБ ДПС УВД по ЗАО ГУМВД России по Москве для привлечения его к ответственности в соответствии с законодательством", - добавляется в сообщении.
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