https://ria.ru/20210821/afganistan-1746705962.html

Посол России в Кабуле пообещал помочь гражданам бывших советских республик

Посол России в Кабуле пообещал помочь гражданам бывших советских республик - РИА Новости, 21.08.2021

Посол России в Кабуле пообещал помочь гражданам бывших советских республик

Посольство РФ в Кабуле постарается помочь гражданам бывших советских республик, а также афганцам, которые обращаются в посольство с просьбой об эвакуации,... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T21:51

2021-08-21T21:51

2021-08-21T21:55

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

снг

россия

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Кабуле постарается помочь гражданам бывших советских республик, а также афганцам, которые обращаются в посольство с просьбой об эвакуации, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Обращаются. Мы им постараемся помочь, в том числе украинцам", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", отвечая на вопрос, обращаются ли в посольство граждане стран СНГ с просьбой об эвакуации."Что касается афганцев, у нас тут много афганцев, которые имеют второе российское гражданство. Поэтому, естественно, они у нас в приоритете, мы их рассматриваем в качестве наших граждан. Мы им поможем", - сообщил он.

https://ria.ru/20210821/pentagon-1746689311.html

кабул (город)

россия

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в мире, кабул (город), снг, россия, дмитрий жирнов