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Посол России в Кабуле пообещал помочь гражданам бывших советских республик
Посол России в Кабуле пообещал помочь гражданам бывших советских республик - РИА Новости, 21.08.2021
Посол России в Кабуле пообещал помочь гражданам бывших советских республик
Посольство РФ в Кабуле постарается помочь гражданам бывших советских республик, а также афганцам, которые обращаются в посольство с просьбой об эвакуации,... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T21:51
2021-08-21T21:51
2021-08-21T21:55
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
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дмитрий жирнов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Кабуле постарается помочь гражданам бывших советских республик, а также афганцам, которые обращаются в посольство с просьбой об эвакуации, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Обращаются. Мы им постараемся помочь, в том числе украинцам", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", отвечая на вопрос, обращаются ли в посольство граждане стран СНГ с просьбой об эвакуации."Что касается афганцев, у нас тут много афганцев, которые имеют второе российское гражданство. Поэтому, естественно, они у нас в приоритете, мы их рассматриваем в качестве наших граждан. Мы им поможем", - сообщил он.
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в мире, кабул (город), снг, россия, дмитрий жирнов
21:51 21.08.2021 (обновлено: 21:55 21.08.2021)
Посол России в Кабуле пообещал помочь гражданам бывших советских республик
Посол России в Афганистане Жирнов пообещал помочь гражданам бывших советских республик в Кабуле