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Врач объяснила, как COVID-19 влияет на зрение
Врач объяснила, как COVID-19 влияет на зрение - РИА Новости, 20.08.2021
Врач объяснила, как COVID-19 влияет на зрение
На ранней стадии COVID-19 многие заболевшие замечают проблемы с органами зрения. Коронавирус опасен для глаз тем, что может поражать кровеносные сосуды, вызывая РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T02:12
2021-08-20T02:12
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
арпине адамян
см-клиника
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На ранней стадии COVID-19 многие заболевшие замечают проблемы с органами зрения. Коронавирус опасен для глаз тем, что может поражать кровеносные сосуды, вызывая риск образования тромбов и возникновения васкулитов. Чаще всего Covid-19 вызывает коронавирусный конъюнктивит, рассказала агентству "Прайм" врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Арпине Адамян.По ее словам, глазное заболевание можно определить по нескольким симптомам: покраснение глаз, выраженный зуд век, светобоязнь, обильное слезотечение, ощущение "песка" или инородного тела в глазах, рези в глазах, отек век, выделения из глаз, затуманивание зрения.Адамян призывает быть внимательными к своему зрению и незамедлительно обращаться к врачу при появлении пятен перед глазами, помутнений, сужении или потере зрения.
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, арпине адамян, см-клиника
02:12 20.08.2021
 
Врач объяснила, как COVID-19 влияет на зрение

Врач Адамян: коронавирус опасен для глаз тем, что может поражать кровеносные сосуды

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На ранней стадии COVID-19 многие заболевшие замечают проблемы с органами зрения. Коронавирус опасен для глаз тем, что может поражать кровеносные сосуды, вызывая риск образования тромбов и возникновения васкулитов. Чаще всего Covid-19 вызывает коронавирусный конъюнктивит, рассказала агентству "Прайм" врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Арпине Адамян.
"Слизистая глаза является очень благоприятной средой для коронавируса SARS-CoV-2, поскольку их pH (кислотно-щелочной баланс) совпадает. Из-за этого вирус может длительное время находиться в слизистой глаза, поражая его поверхность. Чаще всего заболевание поражает оба глаза", — объяснила врач.
По ее словам, глазное заболевание можно определить по нескольким симптомам: покраснение глаз, выраженный зуд век, светобоязнь, обильное слезотечение, ощущение "песка" или инородного тела в глазах, рези в глазах, отек век, выделения из глаз, затуманивание зрения.
Адамян призывает быть внимательными к своему зрению и незамедлительно обращаться к врачу при появлении пятен перед глазами, помутнений, сужении или потере зрения.
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ОбществоЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Арпине АдамянСМ-Клиника
 
 
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