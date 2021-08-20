https://ria.ru/20210820/zrenie-1746476721.html
Врач объяснила, как COVID-19 влияет на зрение
Врач объяснила, как COVID-19 влияет на зрение - РИА Новости, 20.08.2021
Врач объяснила, как COVID-19 влияет на зрение
На ранней стадии COVID-19 многие заболевшие замечают проблемы с органами зрения. Коронавирус опасен для глаз тем, что может поражать кровеносные сосуды, вызывая РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T02:12
2021-08-20T02:12
2021-08-20T02:12
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
арпине адамян
см-клиника
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На ранней стадии COVID-19 многие заболевшие замечают проблемы с органами зрения. Коронавирус опасен для глаз тем, что может поражать кровеносные сосуды, вызывая риск образования тромбов и возникновения васкулитов. Чаще всего Covid-19 вызывает коронавирусный конъюнктивит, рассказала агентству "Прайм" врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Арпине Адамян.По ее словам, глазное заболевание можно определить по нескольким симптомам: покраснение глаз, выраженный зуд век, светобоязнь, обильное слезотечение, ощущение "песка" или инородного тела в глазах, рези в глазах, отек век, выделения из глаз, затуманивание зрения.Адамян призывает быть внимательными к своему зрению и незамедлительно обращаться к врачу при появлении пятен перед глазами, помутнений, сужении или потере зрения.
https://ria.ru/20210727/glaza-1743064864.html
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, арпине адамян, см-клиника
Врач объяснила, как COVID-19 влияет на зрение
Врач Адамян: коронавирус опасен для глаз тем, что может поражать кровеносные сосуды