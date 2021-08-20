22:53 20.08.2021 (обновлено: 23:02 20.08.2021)
В Госдуме назвали санкции США против "Северного потока—2" шантажом
Депутат Железняк: новые санкции не могут остановить строительство "Северного потока—2"
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Новый указ президента США Джо Байдена о возможности введения санкций против энергетических проектов РФ не может остановить строительство "Северного потока—2", такие действия лишь демонстрируют готовность продолжать санкционную политику в отношении России, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Байден издал указ, позволяющий "в случае чрезвычайной ситуации в стране <...> в связи с угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США" вводить санкции в связи с энергетическими проектами России, в том числе с "Северным потоком —2", и проинформировал в пятницу об этом конгресс.
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"Остановить "Северный поток—2" данным указом США не под силу, зато можно продемонстрировать готовность продолжать санкционную политику в отношении России. Очевидно, что нынешний глава Белого дома сделал определенный реверанс в сторону конгресса, где после встречи с президентом России на хозяина Овального кабинета ряд конгрессменов начали косо смотреть из-за отказа от санкций против российско-европейского газового проекта", - отметил Железняк.
Политик подчеркнул, что США демонстрируют "свой традиционный подход к вопросам международных отношений - шантаж и экономическое давление". "Надо отчетливо понимать, в первую очередь самой Европе, что внимание США к таким проектам, как "Северный поток—2", не имеет ничего общего с вопросами энергетической безопасности Европы. Это проявление борьбы США за неконкурентное влияние на европейский рынок энергоресурсов", - заключил он.
"Северный поток—2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
В пятницу президент РФ Владимир Путин сообщил, что до завершения строительства "Северного потока 2" осталось 15 километров по морю, "можно считать, что это близится к завершению".