https://ria.ru/20210820/zelenskiy-1746598887.html
Зеленский утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса
Зеленский утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса - РИА Новости, 20.08.2021
Зеленский утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Стратегии развития... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:12
2021-08-20T18:12
2021-08-20T18:12
в мире
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743271179_0:33:3000:1721_1920x0_80_0_0_f377ccf347c356a85d2943ade0167c2a.jpg
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины", документ опубликован в пятницу на сайте главы государства."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 "О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины"… Утвердить Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа.Стратегия определяет приоритетные направления государственной военно-промышленной политики, цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз и вызовов. На основе этого документа будут подготовлены государственные программы развития ОПК и импортозамещения."Согласно стратегии, целью государственной военно-промышленной политики является создание на основе современных стандартов корпоративного управления конкурентоспособного и высокотехнологичного оборонно-промышленного комплекса, способного удовлетворить существующие и перспективные потребности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в вооружении и военной технике", - сообщается на сайте.Среди приоритетов развития ОПК стратегия определяет техническое переоснащение научно-производственной базы, внедрение новейших технологий, создание ракетно-космической техники, высокоточных средств поражения, средств радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, а также военного судостроения и вертолетостроения.Стратегия реализуется в три этапа. На первом этапе (2021-2022 годы) предусматривается выполнение задач, определенных в приоритетных направлениях развития ОПК, разработка и утверждение комплексного плана реформирования оборонно-промышленного комплекса. Второй этап (2023-2024 годы) предусматривает реализацию проектов и планов развития оборонных предприятий. На третьем этапе (2025-2030 годы) будет продолжаться освоение новых технологий, обеспечивающих снижение использования импортной продукции ОПК. Также будет продолжаться диверсификация, техническое перевооружение и развитие научно-производственной базы предприятий оборонных отраслей промышленности.
https://ria.ru/20210819/oboronka-1746357044.html
https://ria.ru/20210410/erdogan-1727723273.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743271179_506:0:2817:1733_1920x0_80_0_0_40beebe63b83c3d23274789e7a6ba2a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
Зеленский утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса
Президент Украины Зеленский утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины
"О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины", документ опубликован в пятницу на сайте главы государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 "О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины"… Утвердить Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа.
Стратегия определяет приоритетные направления государственной военно-промышленной политики, цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз и вызовов. На основе этого документа будут подготовлены государственные программы развития ОПК и импортозамещения.
"Согласно стратегии, целью государственной военно-промышленной политики является создание на основе современных стандартов корпоративного управления конкурентоспособного и высокотехнологичного оборонно-промышленного комплекса, способного удовлетворить существующие и перспективные потребности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в вооружении и военной технике", - сообщается на сайте.
Среди приоритетов развития ОПК стратегия определяет техническое переоснащение научно-производственной базы, внедрение новейших технологий, создание ракетно-космической техники, высокоточных средств поражения, средств радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, а также военного судостроения и вертолетостроения.
Стратегия реализуется в три этапа. На первом этапе (2021-2022 годы) предусматривается выполнение задач, определенных в приоритетных направлениях развития ОПК, разработка и утверждение комплексного плана реформирования оборонно-промышленного комплекса. Второй этап (2023-2024 годы) предусматривает реализацию проектов и планов развития оборонных предприятий. На третьем этапе (2025-2030 годы) будет продолжаться освоение новых технологий, обеспечивающих снижение использования импортной продукции ОПК. Также будет продолжаться диверсификация, техническое перевооружение и развитие научно-производственной базы предприятий оборонных отраслей промышленности.