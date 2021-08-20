https://ria.ru/20210820/zelenskiy-1746598887.html

Зеленский утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса

Зеленский утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса - РИА Новости, 20.08.2021

Зеленский утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Стратегии развития... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:12

2021-08-20T18:12

2021-08-20T18:12

в мире

украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины", документ опубликован в пятницу на сайте главы государства."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 "О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины"… Утвердить Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа.Стратегия определяет приоритетные направления государственной военно-промышленной политики, цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз и вызовов. На основе этого документа будут подготовлены государственные программы развития ОПК и импортозамещения."Согласно стратегии, целью государственной военно-промышленной политики является создание на основе современных стандартов корпоративного управления конкурентоспособного и высокотехнологичного оборонно-промышленного комплекса, способного удовлетворить существующие и перспективные потребности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в вооружении и военной технике", - сообщается на сайте.Среди приоритетов развития ОПК стратегия определяет техническое переоснащение научно-производственной базы, внедрение новейших технологий, создание ракетно-космической техники, высокоточных средств поражения, средств радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, а также военного судостроения и вертолетостроения.Стратегия реализуется в три этапа. На первом этапе (2021-2022 годы) предусматривается выполнение задач, определенных в приоритетных направлениях развития ОПК, разработка и утверждение комплексного плана реформирования оборонно-промышленного комплекса. Второй этап (2023-2024 годы) предусматривает реализацию проектов и планов развития оборонных предприятий. На третьем этапе (2025-2030 годы) будет продолжаться освоение новых технологий, обеспечивающих снижение использования импортной продукции ОПК. Также будет продолжаться диверсификация, техническое перевооружение и развитие научно-производственной базы предприятий оборонных отраслей промышленности.

https://ria.ru/20210819/oboronka-1746357044.html

https://ria.ru/20210410/erdogan-1727723273.html

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в мире, украина, владимир зеленский