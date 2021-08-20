https://ria.ru/20210820/zelenskiy-1746512636.html

Зеленский признался, что не рад сделке США и ФРГ по "Северному потоку — 2"

Зеленский признался, что не рад сделке США и ФРГ по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 20.08.2021

Зеленский признался, что не рад сделке США и ФРГ по "Северному потоку — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рад договоренности по трубопроводу "Северный поток 2", достигнутой между США и Германией, и намерен обсудить РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:38

2021-08-20T11:38

2021-08-20T11:38

политика

сша

джо байден

владимир зеленский

мид украины

газпром

балтийское море

дмитрий кулеба

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БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рад договоренности по трубопроводу "Северный поток 2", достигнутой между США и Германией, и намерен обсудить проект на встрече с президентом США Джо Байденом.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".Вместе с тем президент отметил, что между завершением строительства и вводом проекта в эксплуатацию пройдет время. "Необходимо следовать международному праву, соблюдать международные энергетические стандарты ... мы используем это время, чтобы защитить собственные интересы", - заявил Зеленский.По мнению политика, запуск трубопровода все равно стоит под вопросом. Шансы на то, что проект все-таки не состоится, он оценил в 30-40%.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча президента Зеленского и Байдена состоится 31 августа, предусмотрен также формат "с глазу на глаз"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210818/potok-1746213289.html

https://ria.ru/20210819/zelenskiy-1746431159.html

сша

балтийское море

россия

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политика, сша, джо байден, владимир зеленский, мид украины, газпром, балтийское море, дмитрий кулеба, северный поток — 2, uniper, россия