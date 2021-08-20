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Зеленский признался, что не рад сделке США и ФРГ по "Северному потоку — 2"
Зеленский признался, что не рад сделке США и ФРГ по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 20.08.2021
Зеленский признался, что не рад сделке США и ФРГ по "Северному потоку — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рад договоренности по трубопроводу "Северный поток 2", достигнутой между США и Германией, и намерен обсудить РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:38
2021-08-20T11:38
политика
сша
джо байден
владимир зеленский
мид украины
газпром
балтийское море
дмитрий кулеба
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БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рад договоренности по трубопроводу "Северный поток 2", достигнутой между США и Германией, и намерен обсудить проект на встрече с президентом США Джо Байденом.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".Вместе с тем президент отметил, что между завершением строительства и вводом проекта в эксплуатацию пройдет время. "Необходимо следовать международному праву, соблюдать международные энергетические стандарты ... мы используем это время, чтобы защитить собственные интересы", - заявил Зеленский.По мнению политика, запуск трубопровода все равно стоит под вопросом. Шансы на то, что проект все-таки не состоится, он оценил в 30-40%.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча президента Зеленского и Байдена состоится 31 августа, предусмотрен также формат "с глазу на глаз"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
https://ria.ru/20210818/potok-1746213289.html
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политика, сша, джо байден, владимир зеленский, мид украины, газпром, балтийское море, дмитрий кулеба, северный поток — 2, uniper, россия
11:38 20.08.2021
 
Зеленский признался, что не рад сделке США и ФРГ по "Северному потоку — 2"

Президент Украины Зеленский признался, что не рад соглашению США и ФРГ по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рад договоренности по трубопроводу "Северный поток 2", достигнутой между США и Германией, и намерен обсудить проект на встрече с президентом США Джо Байденом.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

"Конечно, я совсем не рад этой договоренности. Вопрос "Северного потока 2" стоит в приоритете на повестке дня моей встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне", - сказал он в интервью медиагруппе Funke.

Вместе с тем президент отметил, что между завершением строительства и вводом проекта в эксплуатацию пройдет время. "Необходимо следовать международному праву, соблюдать международные энергетические стандарты ... мы используем это время, чтобы защитить собственные интересы", - заявил Зеленский.
По мнению политика, запуск трубопровода все равно стоит под вопросом. Шансы на то, что проект все-таки не состоится, он оценил в 30-40%.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча президента Зеленского и Байдена состоится 31 августа, предусмотрен также формат "с глазу на глаз".
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 13:32
В Германии назвали семь препятствий на пути "Северного потока — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 17:58
"Знаем, чем кончится". Зеленский сравнил "Северный поток — 2" с фильмом
 
ПолитикаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийМИД УкраиныГазпромБалтийское мореДмитрий КулебаСеверный поток — 2UniperРоссия
 
 
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