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Липецкая область
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В Липецке заявление на поиск работы можно подать в МФЦ
В Липецке заявление на поиск работы можно подать в МФЦ - РИА Новости, 20.08.2021
В Липецке заявление на поиск работы можно подать в МФЦ
Цифровые сервисы службы занятости заработали на базе МФЦ Липецка, что позволяет жителям города, у которых возникают трудности с подачей заявления на поиск... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:21
2021-08-20T13:22
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Цифровые сервисы службы занятости заработали на базе МФЦ Липецка, что позволяет жителям города, у которых возникают трудности с подачей заявления на поиск работы в электронном виде, сделать это в офисе "Мои документы" самостоятельно или с помощью специалиста, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, воспользоваться услугами службы занятости по поиску работы, профобучению или переобучению теперь можно, подав заявление на портале "Работа в России". Для этого нужна подтверждённая учётная запись на портале госуслуг. Если у гражданина нет возможности выйти в интернет или он не имеет регистрации на портале госуслуг и не может пройти её самостоятельно, или забыл пароль, то в этом ему помогут сотрудники МФЦ. Также они помогут подтвердить учётную запись и подать заявление через портал "Работа в России"."Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Важнейшими её задачами являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных", - подчеркнул Артамонов.
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липецк, игорь артамонов
13:21 20.08.2021 (обновлено: 13:22 20.08.2021)
 

В Липецке заявление на поиск работы можно подать в МФЦ

© Фото предоставлено пресс-центром Липецкой областиМФЦ Липецкой области
МФЦ Липецкой области
© Фото предоставлено пресс-центром Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Цифровые сервисы службы занятости заработали на базе МФЦ Липецка, что позволяет жителям города, у которых возникают трудности с подачей заявления на поиск работы в электронном виде, сделать это в офисе "Мои документы" самостоятельно или с помощью специалиста, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, воспользоваться услугами службы занятости по поиску работы, профобучению или переобучению теперь можно, подав заявление на портале "Работа в России". Для этого нужна подтверждённая учётная запись на портале госуслуг. Если у гражданина нет возможности выйти в интернет или он не имеет регистрации на портале госуслуг и не может пройти её самостоятельно, или забыл пароль, то в этом ему помогут сотрудники МФЦ. Также они помогут подтвердить учётную запись и подать заявление через портал "Работа в России".
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"Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Важнейшими её задачами являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных", - подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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