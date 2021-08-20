https://ria.ru/20210820/zayavlenie-1746531057.html

В Липецке заявление на поиск работы можно подать в МФЦ

В Липецке заявление на поиск работы можно подать в МФЦ - РИА Новости, 20.08.2021

В Липецке заявление на поиск работы можно подать в МФЦ

Цифровые сервисы службы занятости заработали на базе МФЦ Липецка, что позволяет жителям города, у которых возникают трудности с подачей заявления на поиск... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:21

2021-08-20T13:21

2021-08-20T13:22

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Цифровые сервисы службы занятости заработали на базе МФЦ Липецка, что позволяет жителям города, у которых возникают трудности с подачей заявления на поиск работы в электронном виде, сделать это в офисе "Мои документы" самостоятельно или с помощью специалиста, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, воспользоваться услугами службы занятости по поиску работы, профобучению или переобучению теперь можно, подав заявление на портале "Работа в России". Для этого нужна подтверждённая учётная запись на портале госуслуг. Если у гражданина нет возможности выйти в интернет или он не имеет регистрации на портале госуслуг и не может пройти её самостоятельно, или забыл пароль, то в этом ему помогут сотрудники МФЦ. Также они помогут подтвердить учётную запись и подать заявление через портал "Работа в России"."Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Важнейшими её задачами являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных", - подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20210818/shkoly-1746232711.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецк, игорь артамонов