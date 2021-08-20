Руденя: в Верхневолжье подано около 300 заявок на программу ППМИ
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 20 авг – РИА Новости. В Тверской области продолжается прием заявок на участие в программе поддержки местных инициатив в 2022 году, с мая по июль было подано 292 заявки на реализацию проектов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.
"Неравнодушные жители вместе с нами развивают территорию и поддерживают ее в хорошем состоянии. Программа является очень популярной и востребованной среди наших жителей – это развитие инфраструктуры, придомовых территорий, устройство освещения и малых архитектурных форм, благоустройство общественных пространств", - сказал Руденя.
В 2021 году правительством Тверской области принято решение о поддержке всех заявок, подданных на участие в конкурсном отборе. Планируемый срок реализации проектов – сентябрь текущего года. Наиболее активными в рамках программы стали Вышневолоцкий городской округ, Старицкий и Калининской районы, Андреапольский муниципальный округ и город Тверь. Объем поддержки из областного бюджета составил 218,7 миллиона рублей, что на 68% больше, чем в 2020 году.
"Программа поддержки местных инициатив успешно развивается в Тверской области с 2013 года и главной ее особенностью является то, что проекты для реализации инициируют сами жители территорий. Чаще всего это ремонт местных домов культуры, водопроводов, дорог, приобретение оборудования и специализированной техники, благоустройство детских и спортивных площадок и другие проекты", – отметили в пресс-службе регионального правительства.
С 2013 года количество ежегодно реализуемых проектов выросло в шесть раз. За период с 2016 по 2020 годы отремонтировано или вновь создано более 1,2 тысячи социально значимых объектов общественной инфраструктуры. В прошлом году впервые в конкурсном отборе участвовали все городские и муниципальные округа Тверской области. К реализации было отобрано более 260 проектов. Часть проектов была посвящена 75-летию Великой Победы, были благоустроены памятные места в муниципальных образованиях.