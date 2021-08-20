https://ria.ru/20210820/zayavki-1746575538.html

Руденя: в Верхневолжье подано около 300 заявок на программу ППМИ

Руденя: в Верхневолжье подано около 300 заявок на программу ППМИ - РИА Новости, 20.08.2021

Руденя: в Верхневолжье подано около 300 заявок на программу ППМИ

В Тверской области продолжается прием заявок на участие в программе поддержки местных инициатив в 2022 году, с мая по июль было подано 292 заявки на реализацию... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:46

2021-08-20T16:46

2021-08-20T16:46

тверская область

тверь

калининский район

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 20 авг – РИА Новости. В Тверской области продолжается прием заявок на участие в программе поддержки местных инициатив в 2022 году, с мая по июль было подано 292 заявки на реализацию проектов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.В 2021 году правительством Тверской области принято решение о поддержке всех заявок, подданных на участие в конкурсном отборе. Планируемый срок реализации проектов – сентябрь текущего года. Наиболее активными в рамках программы стали Вышневолоцкий городской округ, Старицкий и Калининской районы, Андреапольский муниципальный округ и город Тверь. Объем поддержки из областного бюджета составил 218,7 миллиона рублей, что на 68% больше, чем в 2020 году.С 2013 года количество ежегодно реализуемых проектов выросло в шесть раз. За период с 2016 по 2020 годы отремонтировано или вновь создано более 1,2 тысячи социально значимых объектов общественной инфраструктуры. В прошлом году впервые в конкурсном отборе участвовали все городские и муниципальные округа Тверской области. К реализации было отобрано более 260 проектов. Часть проектов была посвящена 75-летию Великой Победы, были благоустроены памятные места в муниципальных образованиях.

https://ria.ru/20210813/trenazhery-1745701233.html

тверь

калининский район

тверская область

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тверь, калининский район, тверская область, игорь руденя