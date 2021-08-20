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В Пермском крае ввели режим ЧС из-за засухи
В Пермском крае ввели режим ЧС из-за засухи - РИА Новости, 20.08.2021
В Пермском крае ввели режим ЧС из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации введён на территории Пермского края из-за потери урожая от засухи, распоряжение подписано губернатором Дмитрием Махониным, мера... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:32
2021-08-20T13:32
пермский край
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 20 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён на территории Пермского края из-за потери урожая от засухи, распоряжение подписано губернатором Дмитрием Махониным, мера позволяет освободить аграриев от штрафов за невыполнение планов, сообщает пресс-служба главы региона."Дмитрий Махонин подписал распоряжение о признании чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с опасными природными явлениями, зафиксированными в мае-июне этого года", — говорится в сообщении.Уточняется, что мера позволит сельхозпроизводителям не платить штрафы за неисполнение показателей по урожайности и вести диалог с банками о пролонгации кредитных обязательств. Кроме того, фермеры и агропредприятия смогут рассчитывать на поддержку со стороны местных органов власти по заготовке кормов.По данным властей, к засухе привела аномально жаркая погода, которая наблюдалась во время активного роста сельскохозяйственных культур в регионе. Высокие температуры, сухие ветра, недостаточное увлажнение почвы на площади более 100 гектаров негативно отразились на заготовке кормов, производстве молока, содержании скота и птиц.Ранее пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщал, что с мая по июнь температурный максимум составил плюс 32 градуса, при этом 10-12 дней формировались суховеи (ветер при высокой температуре и низкой влажности воздуха в период цветения, налива, созревания зерновых культур), а верхний слой почвы был слабо увлажнён.
https://radiosputnik.ria.ru/20210801/krym-1743854000.html
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пермский край, дмитрий махонин
13:32 20.08.2021
 
В Пермском крае ввели режим ЧС из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации введён на территории Пермского края из-за потери урожая от засухи

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае
Пересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПЕРМЬ, 20 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён на территории Пермского края из-за потери урожая от засухи, распоряжение подписано губернатором Дмитрием Махониным, мера позволяет освободить аграриев от штрафов за невыполнение планов, сообщает пресс-служба главы региона.
"Дмитрий Махонин подписал распоряжение о признании чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с опасными природными явлениями, зафиксированными в мае-июне этого года", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что мера позволит сельхозпроизводителям не платить штрафы за неисполнение показателей по урожайности и вести диалог с банками о пролонгации кредитных обязательств. Кроме того, фермеры и агропредприятия смогут рассчитывать на поддержку со стороны местных органов власти по заготовке кормов.
По данным властей, к засухе привела аномально жаркая погода, которая наблюдалась во время активного роста сельскохозяйственных культур в регионе. Высокие температуры, сухие ветра, недостаточное увлажнение почвы на площади более 100 гектаров негативно отразились на заготовке кормов, производстве молока, содержании скота и птиц.
Ранее пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщал, что с мая по июнь температурный максимум составил плюс 32 градуса, при этом 10-12 дней формировались суховеи (ветер при высокой температуре и низкой влажности воздуха в период цветения, налива, созревания зерновых культур), а верхний слой почвы был слабо увлажнён.
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