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https://ria.ru/20210820/zakharova-1746637696.html
Захарова назвала санкции Британии по делу Навального нелегитимными
Захарова назвала санкции Британии по делу Навального нелегитимными - РИА Новости, 20.08.2021
Захарова назвала санкции Британии по делу Навального нелегитимными
Лондону следовало бы привлечь к ответственности представителей США за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия и обязательств по его уничтожению,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T23:00
2021-08-20T23:42
в мире
алексей навальный
мария захарова
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лондону следовало бы привлечь к ответственности представителей США за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия и обязательств по его уничтожению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Великобритания в пятницу добавила семь россиян в санкционный список по химическому оружию в связи с "отравлением" Алексея Навального, следует из оповещения, опубликованного на сайте МИД страны. В санкционном списке оказались Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. По данным британской стороны, все они являются сотрудниками ФСБ России. Позднее к этим санкциям присоединились и США.В своем Telegram-канале Захарова процитировала заявления главы МИД Британии Доминика Рааба, который сказал, что "санкции против представителей ФСБ показывают, что Великобритания и ее партнеры будут и далее привлекать виновных к ответственности и отстаивать положения Конвенции о запрещении химического оружия"."Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения", - отметила Захарова.США ранее неоднократно переносили сроки ликвидации своего химоружия, что они изначально обязались сделать еще до 2007 года. В последний раз американские власти обещали ликвидировать запасы к 2023 году. Россия к сентябрю 2017 года полностью уничтожила все свое химоружие.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Страны НАТО, подчеркнули в МИД, подхватывают вбросы команды Навального для вмешательства в дела РФ, в том числе выборы в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.
https://ria.ru/20210820/zakharova-1746636509.html
https://ria.ru/20210818/mid-1746286366.html
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в мире, алексей навальный, мария захарова, россия
23:00 20.08.2021 (обновлено: 23:42 20.08.2021)
 
Захарова назвала санкции Британии по делу Навального нелегитимными

Представитель МИД Захарова: Лондон должен привлечь США к ответственности за неуничтоженное химоружие

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лондону следовало бы привлечь к ответственности представителей США за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия и обязательств по его уничтожению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Великобритания в пятницу добавила семь россиян в санкционный список по химическому оружию в связи с "отравлением" Алексея Навального, следует из оповещения, опубликованного на сайте МИД страны. В санкционном списке оказались Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. По данным британской стороны, все они являются сотрудниками ФСБ России. Позднее к этим санкциям присоединились и США.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 22:43
Россия так и не получила материалы по "делу Навального", заявила Захарова
В своем Telegram-канале Захарова процитировала заявления главы МИД Британии Доминика Рааба, который сказал, что "санкции против представителей ФСБ показывают, что Великобритания и ее партнеры будут и далее привлекать виновных к ответственности и отстаивать положения Конвенции о запрещении химического оружия".
"Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения", - отметила Захарова.
США ранее неоднократно переносили сроки ликвидации своего химоружия, что они изначально обязались сделать еще до 2007 года. В последний раз американские власти обещали ликвидировать запасы к 2023 году. Россия к сентябрю 2017 года полностью уничтожила все свое химоружие.
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Самолет, перевозящий Алексея Навального, в аэропорту Омска - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 23:27
За Навальным в Омск прилетал засекреченный человек, заявил МИД
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Страны НАТО, подчеркнули в МИД, подхватывают вбросы команды Навального для вмешательства в дела РФ, в том числе выборы в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 20:44
МИД назвал дело Навального спланированной провокацией
 
В миреАлексей НавальныйМария ЗахароваРоссия
 
 
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