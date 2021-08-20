Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/yaponiya-1746529519.html
Эксперт оценил рассекреченные ФСБ документы о военных преступлениях Японии
Эксперт оценил рассекреченные ФСБ документы о военных преступлениях Японии - РИА Новости, 20.08.2021
Эксперт оценил рассекреченные ФСБ документы о военных преступлениях Японии
Архивные документы о военных преступлениях Японии в годы Второй мировой войны, рассекреченные ФСБ России, станут предостережением для японских милитаристов и... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:14
2021-08-20T13:14
в мире
япония
китай
мид кнр
вторая мировая война (1939-1945)
хуа чуньин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150075/14/1500751436_0:171:3000:1859_1920x0_80_0_0_1a3a499d5695bcb0c1c0310fccea31ef.jpg
ПЕКИН, 20 авг - РИА Новости. Архивные документы о военных преступлениях Японии в годы Второй мировой войны, рассекреченные ФСБ России, станут предостережением для японских милитаристов и правых сил, сказал РИА Новости директор Института международной политики Цзилиньского университета Ба Дяньцзюнь.Ранее ФСБ России рассекретила ряд архивных материалов, включая трофейные, о разработке Японией бактериологического оружия, его испытаниях на живых людях. Согласно документам, японские спецслужбы в годы Второй мировой войны отправляли граждан Китая, СССР и других, кто был заподозрен в какой-либо антияпонской деятельности, в тюрьму спецотряда 731 Квантунской армии, где над ними живьем испытывали бактериологическое оружие и подвергали мучительной смерти.По словам Ба Дяньцзюня, публикация секретных документов стала тревожным сигналом для тех политических сил в Японии, которые оспаривают достижения антифашистских сил во Второй мировой войне. Несмотря на уклонение Японии от ответственности или отрицание совершения военных преступлений, и даже открытые провокации в адрес международного сообщества, Япония, "похоже, преуспела в том, чтобы создать для себя образ жертвы войны", считает эксперт. Публикация архивов, по его мнению, поможет укрепить позиции антивоенных сил Японии, а также позволит жителям соседних с Японией стран лучше понять "темную историю японского милитаризма"."Поэтому публикация таких документов имеет большое значение как для милитаристских сил в Японии, так и для всех пострадавших (от действий японских военных – ред.) государств", - добавил эксперт.Пятнадцатого августа премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни, в котором поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин осудила действия премьер-министра Суги, назвав произошедшее "осквернением исторической правды".В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми.
https://ria.ru/20210820/biooruzhie-1746489236.html
https://ria.ru/20210820/biooruzhie-1746484884.html
япония
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150075/14/1500751436_0:0:2712:2034_1920x0_80_0_0_39f2f39e7c27ef90150d97f608af84a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, япония, китай, мид кнр, вторая мировая война (1939-1945), хуа чуньин, россия
13:14 20.08.2021
 
Эксперт оценил рассекреченные ФСБ документы о военных преступлениях Японии

Китайский эксперт: рассекреченные ФСБ документы станут предостережением для правых сил в Японии

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСоветские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 авг - РИА Новости. Архивные документы о военных преступлениях Японии в годы Второй мировой войны, рассекреченные ФСБ России, станут предостережением для японских милитаристов и правых сил, сказал РИА Новости директор Института международной политики Цзилиньского университета Ба Дяньцзюнь.
Ранее ФСБ России рассекретила ряд архивных материалов, включая трофейные, о разработке Японией бактериологического оружия, его испытаниях на живых людях. Согласно документам, японские спецслужбы в годы Второй мировой войны отправляли граждан Китая, СССР и других, кто был заподозрен в какой-либо антияпонской деятельности, в тюрьму спецотряда 731 Квантунской армии, где над ними живьем испытывали бактериологическое оружие и подвергали мучительной смерти.
"Публикация этих материалов - это предостережение японским милитаристам и японским правым силам. Если японские милитаристы снова будут контролировать японскую политику, это станет катастрофой не только для жителей других стран, но и для самой Японии", - сказал он
По словам Ба Дяньцзюня, публикация секретных документов стала тревожным сигналом для тех политических сил в Японии, которые оспаривают достижения антифашистских сил во Второй мировой войне. Несмотря на уклонение Японии от ответственности или отрицание совершения военных преступлений, и даже открытые провокации в адрес международного сообщества, Япония, "похоже, преуспела в том, чтобы создать для себя образ жертвы войны", считает эксперт. Публикация архивов, по его мнению, поможет укрепить позиции антивоенных сил Японии, а также позволит жителям соседних с Японией стран лучше понять "темную историю японского милитаризма".
"Поэтому публикация таких документов имеет большое значение как для милитаристских сил в Японии, так и для всех пострадавших (от действий японских военных – ред.) государств", - добавил эксперт.
Капитуляция Квантунской армии, Маньчжурия - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
08:41
ФСБ: принцу Такеде показывали секретный фильм о создании биооружия Японией
Пятнадцатого августа премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни, в котором поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин осудила действия премьер-министра Суги, назвав произошедшее "осквернением исторической правды".
В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми.
Подсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
06:15
ФСБ рассекретила документы об испытаниях биооружия Японии на гражданах СССР
 
В миреЯпонияКитайМИД КНРВторая мировая война (1939-1945)Хуа ЧуньинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:07Путин проведет переговоры с Токаевым в Москве
15:06Путин посетит Нижегородскую область
15:06В Крыму затонул катер во время шторма
15:05Защита Уилана подала ходатайство об отбывании им наказания в США
14:59Американские вокалисты отметили приветливую атмосферу Koktebel Jazz Party
14:56Британия добавила семь россиян в санкционный список по химоружию
14:54Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет
14:53В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
14:53В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
14:52На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
Лента новостейМолния