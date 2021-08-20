https://ria.ru/20210820/yaponiya-1746529519.html
Эксперт оценил рассекреченные ФСБ документы о военных преступлениях Японии
Эксперт оценил рассекреченные ФСБ документы о военных преступлениях Японии - РИА Новости, 20.08.2021
Эксперт оценил рассекреченные ФСБ документы о военных преступлениях Японии
Архивные документы о военных преступлениях Японии в годы Второй мировой войны, рассекреченные ФСБ России, станут предостережением для японских милитаристов и... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:14
2021-08-20T13:14
2021-08-20T13:14
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ПЕКИН, 20 авг - РИА Новости. Архивные документы о военных преступлениях Японии в годы Второй мировой войны, рассекреченные ФСБ России, станут предостережением для японских милитаристов и правых сил, сказал РИА Новости директор Института международной политики Цзилиньского университета Ба Дяньцзюнь.Ранее ФСБ России рассекретила ряд архивных материалов, включая трофейные, о разработке Японией бактериологического оружия, его испытаниях на живых людях. Согласно документам, японские спецслужбы в годы Второй мировой войны отправляли граждан Китая, СССР и других, кто был заподозрен в какой-либо антияпонской деятельности, в тюрьму спецотряда 731 Квантунской армии, где над ними живьем испытывали бактериологическое оружие и подвергали мучительной смерти.По словам Ба Дяньцзюня, публикация секретных документов стала тревожным сигналом для тех политических сил в Японии, которые оспаривают достижения антифашистских сил во Второй мировой войне. Несмотря на уклонение Японии от ответственности или отрицание совершения военных преступлений, и даже открытые провокации в адрес международного сообщества, Япония, "похоже, преуспела в том, чтобы создать для себя образ жертвы войны", считает эксперт. Публикация архивов, по его мнению, поможет укрепить позиции антивоенных сил Японии, а также позволит жителям соседних с Японией стран лучше понять "темную историю японского милитаризма"."Поэтому публикация таких документов имеет большое значение как для милитаристских сил в Японии, так и для всех пострадавших (от действий японских военных – ред.) государств", - добавил эксперт.Пятнадцатого августа премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни, в котором поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин осудила действия премьер-министра Суги, назвав произошедшее "осквернением исторической правды".В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми.
https://ria.ru/20210820/biooruzhie-1746489236.html
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в мире, япония, китай, мид кнр, вторая мировая война (1939-1945), хуа чуньин, россия
Эксперт оценил рассекреченные ФСБ документы о военных преступлениях Японии
Китайский эксперт: рассекреченные ФСБ документы станут предостережением для правых сил в Японии
ПЕКИН, 20 авг - РИА Новости.
Архивные документы о военных преступлениях Японии
в годы Второй мировой войны, рассекреченные ФСБ России
, станут предостережением для японских милитаристов и правых сил, сказал РИА Новости директор Института международной политики Цзилиньского университета Ба Дяньцзюнь.
Ранее ФСБ России рассекретила ряд архивных материалов, включая трофейные, о разработке Японией бактериологического оружия, его испытаниях на живых людях. Согласно документам, японские спецслужбы в годы Второй мировой войны отправляли граждан Китая
, СССР
и других, кто был заподозрен в какой-либо антияпонской деятельности, в тюрьму спецотряда 731 Квантунской армии, где над ними живьем испытывали бактериологическое оружие и подвергали мучительной смерти.
"Публикация этих материалов - это предостережение японским милитаристам и японским правым силам. Если японские милитаристы снова будут контролировать японскую политику, это станет катастрофой не только для жителей других стран, но и для самой Японии", - сказал он
По словам Ба Дяньцзюня, публикация секретных документов стала тревожным сигналом для тех политических сил в Японии, которые оспаривают достижения антифашистских сил во Второй мировой войне. Несмотря на уклонение Японии от ответственности или отрицание совершения военных преступлений, и даже открытые провокации в адрес международного сообщества, Япония, "похоже, преуспела в том, чтобы создать для себя образ жертвы войны", считает эксперт. Публикация архивов, по его мнению, поможет укрепить позиции антивоенных сил Японии, а также позволит жителям соседних с Японией стран лучше понять "темную историю японского милитаризма".
"Поэтому публикация таких документов имеет большое значение как для милитаристских сил в Японии, так и для всех пострадавших (от действий японских военных – ред.) государств", - добавил эксперт.
Пятнадцатого августа премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни, в котором поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин осудила действия премьер-министра Суги, назвав произошедшее "осквернением исторической правды".
В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми.