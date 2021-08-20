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ФСБ: Япония в 1945 году готовилась к бактериологической войне против СССР
ФСБ: Япония в 1945 году готовилась к бактериологической войне против СССР - РИА Новости, 20.08.2021
ФСБ: Япония в 1945 году готовилась к бактериологической войне против СССР
Япония, несмотря на договор с СССР о нейтралитете и приближение окончания Второй мировой войны, в марте 1945 готовилась к бактериологической войне против... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T09:12
2021-08-20T11:08
в мире
фсб
япония
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Япония, несмотря на договор с СССР о нейтралитете и приближение окончания Второй мировой войны, в марте 1945 готовилась к бактериологической войне против Советского Союза, следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ.Двадцатого августа 1945 года завершилась Маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной армии. В регионе были сосредоточены основные японские объекты по разработке бактериологического оружия. Таким образом, освободив его, советские войска спасли мир от новой катастрофы — бактериологической войны.Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, — протокол допроса бывшего подпоручика медицинской службы, сотрудника спецотряда 731 Квантунской армии Сеэя Ямамото (он же Танако Масами).Согласно признательным показаниям Ямамото, данным им в конце мая 1950 года, он изыскивал способы длительного сохранения устойчивости бактерий туберкулеза и паратифа "В" "для применения в бактериологической войне"."Все исследования с бактериями туберкулеза и паратифа "В", которые проводил лично я, &lt;…&gt; проводились в целях применения их как оружия в войне против Советского Союза, которая, как мне было известно из рассказов капитана Симидзу и других военных чиновников 731-го отряда, которые присутствовали в марте 1945 года на совещании, проводимом (начальником отряда. — Прим. ред.) генералом Исии, должна начаться в июне месяце 1945 года", — рассказал он.Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступил союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от идеи войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с Москвой договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и регулярно совершая диверсии.Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия. Оно рассматривалось как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработка и испытания, в том числе на живых людях, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.Они ставили опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство инфицированных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты. По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около трех тысяч человек. По другим оценкам, количество жертв достигает десяти тысяч.В качестве подопытных, наряду с прочими, там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание ее союзнический тандем с Берлином, объявил войну Токио. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки привели к безоговорочной капитуляции Японии: 15 августа ее объявил император Хирохито. На следующий день главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Последней точкой стал Хабаровский процесс: 25-30 декабря 1949 года военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия. Главный фигурант Ямада тогда получил 25 лет лагерей — высшую меру наказания в СССР в то время.Сеэй Ямамото в июне 1950 года был осужден Военным трибуналом войск МВД Дальневосточного военного округа также на 25 лет лагерей.Начальник отряда 731, генерал-лейтенант Сиро Исии избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году на родине.
https://ria.ru/20210820/biooruzhie-1746489236.html
https://ria.ru/20210820/uzniki-1746482700.html
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в мире, фсб, япония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945)
09:12 20.08.2021 (обновлено: 11:08 20.08.2021)
 
ФСБ: Япония в 1945 году готовилась к бактериологической войне против СССР

ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии в 1945 году к бактериологической войне против СССР

© РИА Новости / Тарабащук / Репродукция фотографии / Перейти в фотобанкПодсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия
Подсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Тарабащук / Репродукция фотографии
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Япония, несмотря на договор с СССР о нейтралитете и приближение окончания Второй мировой войны, в марте 1945 готовилась к бактериологической войне против Советского Союза, следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ.
Двадцатого августа 1945 года завершилась Маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной армии. В регионе были сосредоточены основные японские объекты по разработке бактериологического оружия. Таким образом, освободив его, советские войска спасли мир от новой катастрофы — бактериологической войны.
Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, — протокол допроса бывшего подпоручика медицинской службы, сотрудника спецотряда 731 Квантунской армии Сеэя Ямамото (он же Танако Масами).
Согласно признательным показаниям Ямамото, данным им в конце мая 1950 года, он изыскивал способы длительного сохранения устойчивости бактерий туберкулеза и паратифа "В" "для применения в бактериологической войне".
"Все исследования с бактериями туберкулеза и паратифа "В", которые проводил лично я, <…> проводились в целях применения их как оружия в войне против Советского Союза, которая, как мне было известно из рассказов капитана Симидзу и других военных чиновников 731-го отряда, которые присутствовали в марте 1945 года на совещании, проводимом (начальником отряда. — Прим. ред.) генералом Исии, должна начаться в июне месяце 1945 года", — рассказал он.
© ФСБ РоссииДокументы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году
Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году
1 из 3
Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году
© ФСБ России
© ФСБ РоссииДокументы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году
Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году
2 из 3
Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году
© ФСБ России
© ФСБ РоссииДокументы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году
Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году
3 из 3
Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году
© ФСБ России
1 из 3
Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году
© ФСБ России
2 из 3
Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году
© ФСБ России
3 из 3
Документы, подтверждающие планы Японии на бактериологическую войну в 1945 году
© ФСБ России
Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступил союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.
В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от идеи войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с Москвой договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и регулярно совершая диверсии.
Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия. Оно рассматривалось как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработка и испытания, в том числе на живых людях, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.
Капитуляция Квантунской армии, Маньчжурия - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
08:41
ФСБ: принцу Такеде показывали секретный фильм о создании биооружия Японией
Они ставили опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство инфицированных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты.
По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около трех тысяч человек. По другим оценкам, количество жертв достигает десяти тысяч.
В качестве подопытных, наряду с прочими, там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.
Капитуляция Квантунской армии. 1945 г. - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
04:13
ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание ее союзнический тандем с Берлином, объявил войну Токио. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки привели к безоговорочной капитуляции Японии: 15 августа ее объявил император Хирохито. На следующий день главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.
Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 13:34
Историк объяснила разработку Японией биооружия в годы Второй мировой войны
Последней точкой стал Хабаровский процесс: 25-30 декабря 1949 года военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия. Главный фигурант Ямада тогда получил 25 лет лагерей — высшую меру наказания в СССР в то время.
Сеэй Ямамото в июне 1950 года был осужден Военным трибуналом войск МВД Дальневосточного военного округа также на 25 лет лагерей.
Начальник отряда 731, генерал-лейтенант Сиро Исии избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году на родине.
Вице-адмирал Коширо Оикава и Генерал-лейтенант Отодзо Ямада на борту крейсера Идзумо, флагмана японского флота в водах Китая, 27 января 1939 года - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 08:17
ФСБ рассказала, как японские военные испытывали биооружие на людях
 
В миреФСБЯпонияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
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