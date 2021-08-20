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ЦИК зарегистрировал бизнесмена Капчука кандидатом в депутаты Госдумы
ЦИК зарегистрировал бизнесмена Капчука кандидатом в депутаты Госдумы - РИА Новости, 20.08.2021
ЦИК зарегистрировал бизнесмена Капчука кандидатом в депутаты Госдумы
Центризбирком РФ зарегистрировал уральского бизнесмена, представляющего "Партию роста", Сергея Капчука из так называемого "лондонского списка" кандидатом в... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:50
2021-08-20T15:50
политика
генеральная прокуратура рф
госдума рф
выборы в государственную думу
борис титов
элла памфилова
партия роста
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Центризбирком РФ зарегистрировал уральского бизнесмена, представляющего "Партию роста", Сергея Капчука из так называемого "лондонского списка" кандидатом в депутаты на выборах в Государственную думу, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в пятницу."ЦИК постановляет зарегистрировать Капчука Сергея Александровича кандидатом в составе федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, выдвинутого "Партией роста", - говорится в документе.Капчук вернулся в Россию в 2018 году после 15 лет жизни за границей и был осужден за мошенничество. ЦИК в начале августа исключил Капчука из федерального списка партии после проведенной проверки достоверности предоставленных им сведений, так как не прошло 10 лет со снятия или погашения судимости по тяжкому преступлению. Позже Верховный суд обязал ЦИК зарегистрировать Капчука на выборах. После этого председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не подавать апелляцию на решение Верховного суда по восстановлению Капчука в списке кандидатов в депутаты Госдумы - принципиальная позиция Центризбиркома, заслуги самого кандидата в этом нет."Лондонский список" – условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживали за границей в то время, как в России на них были заведены уголовные дела. Все участники списка выражали намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. В июле аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова прекратил процесс возвращения предпринимателей из "лондонского списка" из-за позиции Генпрокуратуры, которая не может гарантировать, что их не заключат под стражу.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, генеральная прокуратура рф, госдума рф, выборы в государственную думу, борис титов, элла памфилова, партия роста, россия
15:50 20.08.2021
 
ЦИК зарегистрировал бизнесмена Капчука кандидатом в депутаты Госдумы

ЦИК зарегистрировал бизнесмена Капчука из "лондонского списка" кандидатом в депутаты Госдумы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Центризбирком РФ зарегистрировал уральского бизнесмена, представляющего "Партию роста", Сергея Капчука из так называемого "лондонского списка" кандидатом в депутаты на выборах в Государственную думу, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в пятницу.
"ЦИК постановляет зарегистрировать Капчука Сергея Александровича кандидатом в составе федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, выдвинутого "Партией роста", - говорится в документе.
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Капчук вернулся в Россию в 2018 году после 15 лет жизни за границей и был осужден за мошенничество. ЦИК в начале августа исключил Капчука из федерального списка партии после проведенной проверки достоверности предоставленных им сведений, так как не прошло 10 лет со снятия или погашения судимости по тяжкому преступлению. Позже Верховный суд обязал ЦИК зарегистрировать Капчука на выборах. После этого председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не подавать апелляцию на решение Верховного суда по восстановлению Капчука в списке кандидатов в депутаты Госдумы - принципиальная позиция Центризбиркома, заслуги самого кандидата в этом нет.
"Лондонский список" – условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживали за границей в то время, как в России на них были заведены уголовные дела. Все участники списка выражали намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. В июле аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова прекратил процесс возвращения предпринимателей из "лондонского списка" из-за позиции Генпрокуратуры, которая не может гарантировать, что их не заключат под стражу.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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ПолитикаГенеральная прокуратура РФГосдума РФВыборы в Государственную думуБорис ТитовЭлла ПамфиловаПартия РостаРоссия
 
 
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