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На Камчатке турист сорвался с вулкана
На Камчатке турист сорвался с вулкана - РИА Новости, 20.08.2021
На Камчатке турист сорвался с вулкана
Турист сорвался с высоты на вулкане Толбачик на Камчатке, мужчине понадобилась помощь спасателей, сообщили в пятницу в главном управлении МЧС РФ по региону. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T12:38
2021-08-20T12:38
2021-08-20T13:19
усть-камчатский район
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг - РИА Новости. Турист сорвался с высоты на вулкане Толбачик на Камчатке, мужчине понадобилась помощь спасателей, сообщили в пятницу в главном управлении МЧС РФ по региону.Спасатели и медики вылетели на место на вертолёте Ми-8, сесть удалось в 300 метрах от места, где находился пострадавший. Мужчину эвакуировали, он госпитализирован с травмой головы, сказали в ведомстве.Вулкан Плоский Толбачик находится в Усть-Камчатском районе. Ближайший к исполину населенный пункт - поселок Козыревск - располагается в 45 километрах от подножия и более чем в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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усть-камчатский район, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, новости - туризм
12:38 20.08.2021 (обновлено: 13:19 20.08.2021)
На Камчатке турист сорвался с вулкана
МЧС: турист на высоте примерно 800 метров сорвался с уступа на вулкане Толбачик на Камчатке