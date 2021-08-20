https://ria.ru/20210820/vulkan-1746522829.html

На Камчатке турист сорвался с вулкана

На Камчатке турист сорвался с вулкана - РИА Новости, 20.08.2021

На Камчатке турист сорвался с вулкана

Турист сорвался с высоты на вулкане Толбачик на Камчатке, мужчине понадобилась помощь спасателей, сообщили в пятницу в главном управлении МЧС РФ по региону. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T12:38

2021-08-20T12:38

2021-08-20T13:19

усть-камчатский район

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг - РИА Новости. Турист сорвался с высоты на вулкане Толбачик на Камчатке, мужчине понадобилась помощь спасателей, сообщили в пятницу в главном управлении МЧС РФ по региону.Спасатели и медики вылетели на место на вертолёте Ми-8, сесть удалось в 300 метрах от места, где находился пострадавший. Мужчину эвакуировали, он госпитализирован с травмой головы, сказали в ведомстве.Вулкан Плоский Толбачик находится в Усть-Камчатском районе. Ближайший к исполину населенный пункт - поселок Козыревск - располагается в 45 километрах от подножия и более чем в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20210818/vulkan-1746193876.html

усть-камчатский район

петропавловск-камчатский

россия

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2021

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усть-камчатский район, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, новости - туризм