https://ria.ru/20210820/voyna-1746536829.html

Лукашенко обвинил Запад в "закулисной войне" против Белоруссии

Лукашенко обвинил Запад в "закулисной войне" против Белоруссии - РИА Новости, 20.08.2021

Лукашенко обвинил Запад в "закулисной войне" против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "закулисная война" Запада против Минска никогда не прекращалась и не прекратится. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:48

2021-08-20T13:48

2021-08-20T13:48

в мире

сша

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "закулисная война" Запада против Минска никогда не прекращалась и не прекратится."При этом скрытая закулисная война против Беларуси со стороны так называемого коллективного Запада никогда не прекращалась и не прекратится", - сказал Лукашенко в пятницу во время награждения силовиков из разных ведомств. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.Президент подчеркнул, что силовики прекрасно посвящены в ситуацию. "Вы это знаете не хуже меня, потому что полностью вовлечены в события, которые происходят после августовских-сентябрьских событий прошлого года. Нам казалось: ну все - победили, дальше будет спокойно. А нет, ничего подобного", - констатировал глава государства.По информации агентства, в числе награжденных - представители КГБ, МВД, Госсекретариата Совета безопасности и Госпогранкомитета. Всего награждены 28 человек. Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ."Уважаемые друзья, я сегодня могу лично поблагодарить вас за службу. Сказать спасибо за то, что вы сделали за последний год для нашей страны. Показав высокий профессионализм, вы не дрогнули в минуту опасности. Вы выстояли. Как наши деды в победном 1945-м. Говорю это без лишнего пафоса", - подчеркнул Лукашенко.Он отметил, что "большое видится на расстоянии". "Пройдет еще немного времени, и вы, кто не осознал, четко осознаете, что мы совершили в прошлом году. И особенно все то, что вы сделали после тех событий. Это более тонкая, аккуратная, но не менее опасная и совершенная работа", - отметил белорусский президент.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, заявлял, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20210819/nato-1746296216.html

https://ria.ru/20210811/suzdaltsev-1745394993.html

https://ria.ru/20210812/granitsa-1745514105.html

сша

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, белоруссия, минск, александр лукашенко