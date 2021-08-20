https://ria.ru/20210820/vaktsinatsiya-1746628497.html

Обязательную вакцинацию преподавателей вводит регион, сообщило Минобрнауки

Обязательную вакцинацию преподавателей вводит регион, сообщило Минобрнауки - РИА Новости, 20.08.2021

Обязательную вакцинацию преподавателей вводит регион, сообщило Минобрнауки

Решение об обязательной вакцинации преподавателей вузов принимается на уровне регионов, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T21:17

2021-08-20T21:17

2021-08-20T21:33

распространение коронавируса

общество

россия

валерий фальков

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Решение об обязательной вакцинации преподавателей вузов принимается на уровне регионов, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков."Для преподавателей ситуация зависит от субъекта (федерации – ред.), от решения главного санитарного врача (субъекта – ред.). Как мы знаем, в ряде субъектов соответствующие решения были приняты, и наши университеты, как законопослушные организации, коллективы прислушались и соответствующую работу провели", - заявил Фальков в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, будет ли вакцинация от коронавируса обязательной для сотрудников вузов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/vaktsinatsiya-1746551420.html

россия

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общество, россия, валерий фальков, вакцинация россиян от covid-19