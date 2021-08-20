https://ria.ru/20210820/vaktsinatsiya-1746628497.html
Обязательную вакцинацию преподавателей вводит регион, сообщило Минобрнауки
Обязательную вакцинацию преподавателей вводит регион, сообщило Минобрнауки - РИА Новости, 20.08.2021
Обязательную вакцинацию преподавателей вводит регион, сообщило Минобрнауки
Решение об обязательной вакцинации преподавателей вузов принимается на уровне регионов, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T21:17
2021-08-20T21:17
2021-08-20T21:33
распространение коронавируса
общество
россия
валерий фальков
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Решение об обязательной вакцинации преподавателей вузов принимается на уровне регионов, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков."Для преподавателей ситуация зависит от субъекта (федерации – ред.), от решения главного санитарного врача (субъекта – ред.). Как мы знаем, в ряде субъектов соответствующие решения были приняты, и наши университеты, как законопослушные организации, коллективы прислушались и соответствующую работу провели", - заявил Фальков в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, будет ли вакцинация от коронавируса обязательной для сотрудников вузов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210820/vaktsinatsiya-1746551420.html
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общество, россия, валерий фальков, вакцинация россиян от covid-19
21:17 20.08.2021 (обновлено: 21:33 20.08.2021)
Обязательную вакцинацию преподавателей вводит регион, сообщило Минобрнауки
Минобрнауки: решение об обязательной вакцинации преподавателей вузов принимается на уровне регионов