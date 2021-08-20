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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210820/vaktsinatsiya-1746628497.html
Обязательную вакцинацию преподавателей вводит регион, сообщило Минобрнауки
Обязательную вакцинацию преподавателей вводит регион, сообщило Минобрнауки - РИА Новости, 20.08.2021
Обязательную вакцинацию преподавателей вводит регион, сообщило Минобрнауки
Решение об обязательной вакцинации преподавателей вузов принимается на уровне регионов, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T21:17
2021-08-20T21:33
распространение коронавируса
общество
россия
валерий фальков
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Решение об обязательной вакцинации преподавателей вузов принимается на уровне регионов, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков."Для преподавателей ситуация зависит от субъекта (федерации – ред.), от решения главного санитарного врача (субъекта – ред.). Как мы знаем, в ряде субъектов соответствующие решения были приняты, и наши университеты, как законопослушные организации, коллективы прислушались и соответствующую работу провели", - заявил Фальков в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, будет ли вакцинация от коронавируса обязательной для сотрудников вузов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210820/vaktsinatsiya-1746551420.html
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общество, россия, валерий фальков, вакцинация россиян от covid-19
21:17 20.08.2021 (обновлено: 21:33 20.08.2021)
 
Обязательную вакцинацию преподавателей вводит регион, сообщило Минобрнауки

Минобрнауки: решение об обязательной вакцинации преподавателей вузов принимается на уровне регионов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Решение об обязательной вакцинации преподавателей вузов принимается на уровне регионов, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Для преподавателей ситуация зависит от субъекта (федерации – ред.), от решения главного санитарного врача (субъекта – ред.). Как мы знаем, в ряде субъектов соответствующие решения были приняты, и наши университеты, как законопослушные организации, коллективы прислушались и соответствующую работу провели", - заявил Фальков в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, будет ли вакцинация от коронавируса обязательной для сотрудников вузов.
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт против короновирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 15:00Сказано в эфире
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияВалерий ФальковВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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