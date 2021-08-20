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Иностранные студенты смогут привиться от коронавируса в России
Иностранные студенты смогут привиться от коронавируса в России - РИА Новости, 20.08.2021
Иностранные студенты смогут привиться от коронавируса в России
Совершеннолетние иностранные студенты смогут привиться от коронавируса, вернувшись в российские вузы, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:16
2021-08-20T13:19
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Совершеннолетние иностранные студенты смогут привиться от коронавируса, вернувшись в российские вузы, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Ранее министерство сообщило, что все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу, алгоритм въезда в страну разработан и находится на утверждении."Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание, российские вузы обязательно предоставят такую возможность", - заявил он в интервью каналу "Россия 24".
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общество, образование - общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:16 20.08.2021 (обновлено: 13:19 20.08.2021)
 
Иностранные студенты смогут привиться от коронавируса в России

Глава Минобрнауки Фальков: иностранные студенты смогут привиться от коронавируса в России

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Совершеннолетние иностранные студенты смогут привиться от коронавируса, вернувшись в российские вузы, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Ранее министерство сообщило, что все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу, алгоритм въезда в страну разработан и находится на утверждении.
"Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание, российские вузы обязательно предоставят такую возможность", - заявил он в интервью каналу "Россия 24".
 
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