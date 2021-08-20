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Иностранные студенты смогут привиться от коронавируса в России

Иностранные студенты смогут привиться от коронавируса в России - РИА Новости, 20.08.2021

Иностранные студенты смогут привиться от коронавируса в России

Совершеннолетние иностранные студенты смогут привиться от коронавируса, вернувшись в российские вузы, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:16

2021-08-20T13:16

2021-08-20T13:19

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Совершеннолетние иностранные студенты смогут привиться от коронавируса, вернувшись в российские вузы, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Ранее министерство сообщило, что все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу, алгоритм въезда в страну разработан и находится на утверждении."Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание, российские вузы обязательно предоставят такую возможность", - заявил он в интервью каналу "Россия 24".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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