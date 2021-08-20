СМИ: индийские эксперты одобрили первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса
Телеканал CNBC-TV18: индийские эксперты одобрили первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса
© AP PhotoСкорая помощь возле больницы для лечения пациентов с COVID-19 в Нью-Дели, Индия
© AP Photo
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг – РИА Новости. Эксперты индийского регулятора в области лекарственных средств рекомендовали одобрить трехдозную вакцину от коронавируса ZyCoV-D, первую ДНК-вакцину в мире, сообщает телеканал CNBC-TV18.
При этом эксперты отметили, что производителю вакцины – индийской компании Zydus Cadila - необходимо предоставить дополнительные данные по вакцине из двух доз.
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ZyCoV-D - это вакцина на основе плазмидной ДНК, которая продуцирует спайковый белок SARS-CoV-2 и вызывает иммунный ответ, опосредованный клеточной и гуморальной ветвями иммунной системы человека. ZyCoV-D станет пятой вакциной, разрешенной для использования в стране после индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественной Covaxin, российской вакцины "Спутник V" и американской вакцины, производимой компанией Moderna.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 32,3 миллиона, выздоровели более 31,5 миллиона, умерли более 433 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 363 тысяч человек.