Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210820/vaktsina-1746536294.html
СМИ: индийские эксперты одобрили первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса
СМИ: индийские эксперты одобрили первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса - РИА Новости, 20.08.2021
СМИ: индийские эксперты одобрили первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса
Эксперты индийского регулятора в области лекарственных средств рекомендовали одобрить трехдозную вакцину от коронавируса ZyCoV-D, первую ДНК-вакцину в мире,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:46
2021-08-20T13:46
распространение коронавируса
в мире
индия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729443130_0:249:3147:2019_1920x0_80_0_0_037f1b9bd0123bceb526a4532d244c4c.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг – РИА Новости. Эксперты индийского регулятора в области лекарственных средств рекомендовали одобрить трехдозную вакцину от коронавируса ZyCoV-D, первую ДНК-вакцину в мире, сообщает телеканал CNBC-TV18.При этом эксперты отметили, что производителю вакцины – индийской компании Zydus Cadila - необходимо предоставить дополнительные данные по вакцине из двух доз.ZyCoV-D - это вакцина на основе плазмидной ДНК, которая продуцирует спайковый белок SARS-CoV-2 и вызывает иммунный ответ, опосредованный клеточной и гуморальной ветвями иммунной системы человека. ZyCoV-D станет пятой вакциной, разрешенной для использования в стране после индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественной Covaxin, российской вакцины "Спутник V" и американской вакцины, производимой компанией Moderna.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 32,3 миллиона, выздоровели более 31,5 миллиона, умерли более 433 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 363 тысяч человек.
https://ria.ru/20210811/vaktsiny-1745030384.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729443130_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_98fe45433e36acf6a9ced958b732df30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, индия, коронавирус covid-19
13:46 20.08.2021
 
СМИ: индийские эксперты одобрили первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса

Телеканал CNBC-TV18: индийские эксперты одобрили первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса

© AP PhotoСкорая помощь возле больницы для лечения пациентов с COVID-19 в Нью-Дели, Индия
Скорая помощь возле больницы для лечения пациентов с COVID-19 в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг – РИА Новости. Эксперты индийского регулятора в области лекарственных средств рекомендовали одобрить трехдозную вакцину от коронавируса ZyCoV-D, первую ДНК-вакцину в мире, сообщает телеканал CNBC-TV18.
При этом эксперты отметили, что производителю вакцины – индийской компании Zydus Cadila - необходимо предоставить дополнительные данные по вакцине из двух доз.
Производство вакцины Sputnik V - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 04:07
Разработка вакцин против COVID-19 в мире
ZyCoV-D - это вакцина на основе плазмидной ДНК, которая продуцирует спайковый белок SARS-CoV-2 и вызывает иммунный ответ, опосредованный клеточной и гуморальной ветвями иммунной системы человека. ZyCoV-D станет пятой вакциной, разрешенной для использования в стране после индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественной Covaxin, российской вакцины "Спутник V" и американской вакцины, производимой компанией Moderna.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 32,3 миллиона, выздоровели более 31,5 миллиона, умерли более 433 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 363 тысяч человек.
 
Распространение коронавирусаВ миреИндияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:06Путин посетит Нижегородскую область
15:06В Крыму затонул катер во время шторма
15:05Защита Уилана подала ходатайство об отбывании им наказания в США
14:59Американские вокалисты отметили приветливую атмосферу Koktebel Jazz Party
14:56Британия добавила семь россиян в санкционный список по химоружию
14:54Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет
14:53В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
14:53В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
14:52На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
Лента новостейМолния