https://ria.ru/20210820/uzniki-1746482700.html

ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"

ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина" - РИА Новости, 20.08.2021

ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"

Японские спецслужбы после капитуляции Квантунской армии в августе 1945 года расстреляли нескольких советских граждан, которых они не успели передать из... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T04:13

2021-08-20T04:13

2021-08-20T04:15

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Японские спецслужбы после капитуляции Квантунской армии в августе 1945 года расстреляли нескольких советских граждан, которых они не успели передать из концлагеря "Хогоин" в специальный отряд 731 для опытов по изучению бактериологического оружия, а некоторых умерщвляли смертельными уколами, следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ России.20 августа 1945 года завершилась Маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной армии. В Маньчжурии были сосредоточены основные японские объекты по разработке бактериологического оружия. Таким образом, освободив Маньчжурию, советские войска спасли мир от новой катастрофы - бактериологической войны, которую планировала Япония.Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, – протоколы допросов начальника концлагеря "Хогоин" Иосио Иидзимы.В 1930-1945 годах в плену у японцев, прежде всего в Маньчжурии, по разным причинам оказались несколько тысяч советских граждан. В их числе красноармейцы, считавшиеся пропавшими без вести в ходе боев на озере Хасан в 1938 году и реке Халхин-Гол в 1939 году. Многих людей японцы выкрадывали на территории СССР и затем насильно вывозили к себе. Многих советских граждан, оказавшихся в Маньчжурии, поместили в концлагерь "Хогоин" ("Приют") в районе Харбина. Узников "Хогоина" отправляли на опыты в отряд 731, которым командовал генерал-лейтенант Сиро Исии. Отряд 731 располагался на окраине Харбина недалеко от лагеря "Хогоин".Концлагерь "Хогоин" находился в ведении Харбинской японской военной миссии (ЯВМ). Японские военные миссии — разведывательные органы, создававшиеся для работы по основным районам Дальнего Востока СССР. Харбинская ЯВМ была руководящим органом для всех других военных миссий и их отделений. Иидзима работал начальником "Хогоина" с февраля 1945 года до капитуляции Квантунской армии в августе 1945 года.Отсроченная смертьПо словам Иидзимы, лагерь "Хогоин" был рассчитан на 150 человек, в нем содержались "одни лишь русские люди, исключительно мужчины". Лично Иидзимой в отряд 731 из лагеря "Хогоин" на смерть было отправлено около 40 человек."Помимо 40 человек, направленных в отряд 731, я должен был направить еще четырех человек… Но так как эти лица по своим специальностям мне были нужны в лагере "Хогоин", я их временно оставил на месте", - говорил Иидзима на допросах в июне 1948 года.По его словам, после капитуляции Японии возник вопрос, как быть с этими четырьмя узниками."Учитывая, что согласно инструкции они подлежали уничтожению через отряд 731, но в то же время этого сделать уже было невозможно, я принял решение о расстреле их, и 16 августа они были расстреляны", - показал Иидзима. "Фамилии их забыл. Знаю только одного артиста Смирнова, остальные трое были русский священник, агроном и советский моряк, кажется лоцман", - говорил экс-начальник "Хогоина".Казнь через уколИидзима также вспоминал, как приказал убить русскую женщину, в виде исключения попавшую в "Хогоин"."Эта русская женщина по имени Лиза ... была направлена весной 1945 года из Сахаляньской ЯВМ в качестве слуги для сотрудника Харбинской ЯВМ японца Такая, который изучал информацию о коммунистической партии. Но так как квартира у Такая не была готова, ее временно устроили в лагерь "Хогоин", - говорил Иидзима на допросе в конце сентября 1948 года.Через какое-то время Лиза попала с аппендицитом в военный госпиталь №7, добавил он."Я на основании общего положения, как в таких случаях поступать, ... принял решение убить Лизу", - показал Иидзима. По его словам, такая же участь ждала других тяжелобольных пациентов, чтобы они не мешали передвижению госпиталя в тыл. "Военный врач госпиталя, сделав укол, умертвил Лизу", - подытожил экс-начальник "Хогоина".Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная компания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Последней точкой в завершении Второй мировой войны стал Хабаровский процесс. 25-30 декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия. Главный фигурант процесса, Ямада тогда получил 25 лет лагерей – высшую меру наказания в СССР в то время.Иидзима в октябре 1948 года были осужден Военным трибуналом войск МВД Дальневосточного военного округа также к 25 годам лагерей.Начальник отряда 731, микробиолог генерал-лейтенант Сиро Исии избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.

https://ria.ru/20210820/dokumenty-1746480367.html

https://ria.ru/20210816/bomba-1745859461.html

https://ria.ru/20210809/dokumenty-1744983509.html

https://ria.ru/20210731/kurily-1743692346.html

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общество, токио, ссср, япония, хабаровск, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945), россия