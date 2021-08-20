https://ria.ru/20210820/uregulirovanie-1746597709.html

Козак рассказал, почему не получается урегулировать конфликт на Украине

Козак рассказал, почему не получается урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 20.08.2021

Козак рассказал, почему не получается урегулировать конфликт на Украине

Вся проблема по урегулированию конфликта на Украине связана с тем, что партнеры не могут ответить на вопрос, кто несет обязательства по выполнению минских... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:08

2021-08-20T18:08

2021-08-20T19:14

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

дмитрий козак

минские соглашения

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вся проблема по урегулированию конфликта на Украине связана с тем, что партнеры не могут ответить на вопрос, кто несет обязательства по выполнению минских соглашений, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Все зависит от той позиции, которую госпожа (Ангела) Меркель будет занимать в переговорах с господином (Владимиром) Зеленским. Мы сегодня, как мне кажется, во время переговоров поняли друг друга, о чем идет речь, в чем ступор, переговоры находятся в тупике и в Минске, и в "нормандском" формате", - сказал Козак.Он отметил, что очевидно, почему в тупике находится ситуация.Он добавил, что такая размытая позиция существует в течение семи лет."Вы знаете, на самом деле между договоренностями и практическими действиями дистанция оказывается в Киеве очень большая", – сказал Козак журналистам."Не хватает квалификации, чтобы прочитать минские соглашения и ответить на вопрос о том, что обязательства по этому соглашению несут такие-то органы, такие-то ведомства", - сказал Козак.По его словам, это поощряет к дезавуированию минских соглашений.Как Киев отреагирует на предложения канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Донбассу, неизвестно, будут ли эти предложения с ее стороны - непонятно, заявил замглавы администрации президент РФ Дмитрий Козак.Меркель после визита в Москву собирается встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским."Мы очень надеемся (что Меркель может что-то изменить). Но это завышенные ожидания", - сказал Козак.Он отметил, что при этом неизвестно, как Киев отреагирует на предложения Меркель."Это трудно предсказать, у них свои расклады… Как они отреагирует на предложения госпожи Меркель и будут ли эти предложения - не могу сказать", - добавил Козак.

https://ria.ru/20210617/ukraina-1737496426.html

https://ria.ru/20210607/soglasheniya-1736064249.html

https://ria.ru/20210820/putin-1746595872.html

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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, дмитрий козак, минские соглашения, россия