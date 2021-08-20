Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/uregulirovanie-1746597709.html
Козак рассказал, почему не получается урегулировать конфликт на Украине
Козак рассказал, почему не получается урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 20.08.2021
Козак рассказал, почему не получается урегулировать конфликт на Украине
Вся проблема по урегулированию конфликта на Украине связана с тем, что партнеры не могут ответить на вопрос, кто несет обязательства по выполнению минских... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:08
2021-08-20T19:14
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
дмитрий козак
минские соглашения
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728982718_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9affbcebe923e546a123583daf30de62.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вся проблема по урегулированию конфликта на Украине связана с тем, что партнеры не могут ответить на вопрос, кто несет обязательства по выполнению минских соглашений, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Все зависит от той позиции, которую госпожа (Ангела) Меркель будет занимать в переговорах с господином (Владимиром) Зеленским. Мы сегодня, как мне кажется, во время переговоров поняли друг друга, о чем идет речь, в чем ступор, переговоры находятся в тупике и в Минске, и в "нормандском" формате", - сказал Козак.Он отметил, что очевидно, почему в тупике находится ситуация.Он добавил, что такая размытая позиция существует в течение семи лет."Вы знаете, на самом деле между договоренностями и практическими действиями дистанция оказывается в Киеве очень большая", – сказал Козак журналистам."Не хватает квалификации, чтобы прочитать минские соглашения и ответить на вопрос о том, что обязательства по этому соглашению несут такие-то органы, такие-то ведомства", - сказал Козак.По его словам, это поощряет к дезавуированию минских соглашений.Как Киев отреагирует на предложения канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Донбассу, неизвестно, будут ли эти предложения с ее стороны - непонятно, заявил замглавы администрации президент РФ Дмитрий Козак.Меркель после визита в Москву собирается встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским."Мы очень надеемся (что Меркель может что-то изменить). Но это завышенные ожидания", - сказал Козак.Он отметил, что при этом неизвестно, как Киев отреагирует на предложения Меркель."Это трудно предсказать, у них свои расклады… Как они отреагирует на предложения госпожи Меркель и будут ли эти предложения - не могу сказать", - добавил Козак.
https://ria.ru/20210617/ukraina-1737496426.html
https://ria.ru/20210607/soglasheniya-1736064249.html
https://ria.ru/20210820/putin-1746595872.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728982718_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd2cf83dc673ff6fbcd95f9c041cc7ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, украина, дмитрий козак, минские соглашения, россия
18:08 20.08.2021 (обновлено: 19:14 20.08.2021)
 
Козак рассказал, почему не получается урегулировать конфликт на Украине

Замглавы АП Козак: партнеры не могут решить, кто ответственен за выполнение минских соглашений

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки
Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вся проблема по урегулированию конфликта на Украине связана с тем, что партнеры не могут ответить на вопрос, кто несет обязательства по выполнению минских соглашений, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Все зависит от той позиции, которую госпожа (Ангела) Меркель будет занимать в переговорах с господином (Владимиром) Зеленским. Мы сегодня, как мне кажется, во время переговоров поняли друг друга, о чем идет речь, в чем ступор, переговоры находятся в тупике и в Минске, и в "нормандском" формате", - сказал Козак.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 23:25
В Киеве заявили, что не могут выполнить Минские соглашения в текущем виде
Он отметил, что очевидно, почему в тупике находится ситуация.
"Нет четкой внятной позиции по выполнению минских соглашений. До сих пор - не далее чем 26 мая текущего года - в "нормандском" формате представители Германии и Франции сказали, что у них не хватает квалификации для того, чтобы ответить на вопрос: кто в соответствии с минскими соглашениями является сторонами перемирия, сторонами конфликта", - пояснил замглавы администрации Кремля.
Он добавил, что такая размытая позиция существует в течение семи лет.
"Вы знаете, на самом деле между договоренностями и практическими действиями дистанция оказывается в Киеве очень большая", – сказал Козак журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 21:17
Лавров заявил о неприемлемости пересмотра Минских соглашений
"Не хватает квалификации, чтобы прочитать минские соглашения и ответить на вопрос о том, что обязательства по этому соглашению несут такие-то органы, такие-то ведомства", - сказал Козак.
По его словам, это поощряет к дезавуированию минских соглашений.
Как Киев отреагирует на предложения канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Донбассу, неизвестно, будут ли эти предложения с ее стороны - непонятно, заявил замглавы администрации президент РФ Дмитрий Козак.
Меркель после визита в Москву собирается встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент РФ В. Путин встретился с врио главы Дагестана С. Меликовым - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 18:01
Путин назвал Минские соглашения безальтернативными
"Мы очень надеемся (что Меркель может что-то изменить). Но это завышенные ожидания", - сказал Козак.
Он отметил, что при этом неизвестно, как Киев отреагирует на предложения Меркель.
"Это трудно предсказать, у них свои расклады… Как они отреагирует на предложения госпожи Меркель и будут ли эти предложения - не могу сказать", - добавил Козак.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДмитрий КозакМинские соглашенияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния