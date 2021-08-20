18:08 20.08.2021 (обновлено: 19:14 20.08.2021)
Козак рассказал, почему не получается урегулировать конфликт на Украине
Замглавы АП Козак: партнеры не могут решить, кто ответственен за выполнение минских соглашений
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вся проблема по урегулированию конфликта на Украине связана с тем, что партнеры не могут ответить на вопрос, кто несет обязательства по выполнению минских соглашений, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Все зависит от той позиции, которую госпожа (Ангела) Меркель будет занимать в переговорах с господином (Владимиром) Зеленским. Мы сегодня, как мне кажется, во время переговоров поняли друг друга, о чем идет речь, в чем ступор, переговоры находятся в тупике и в Минске, и в "нормандском" формате", - сказал Козак.
Он отметил, что очевидно, почему в тупике находится ситуация.
"Нет четкой внятной позиции по выполнению минских соглашений. До сих пор - не далее чем 26 мая текущего года - в "нормандском" формате представители Германии и Франции сказали, что у них не хватает квалификации для того, чтобы ответить на вопрос: кто в соответствии с минскими соглашениями является сторонами перемирия, сторонами конфликта", - пояснил замглавы администрации Кремля.
Он добавил, что такая размытая позиция существует в течение семи лет.
"Вы знаете, на самом деле между договоренностями и практическими действиями дистанция оказывается в Киеве очень большая", – сказал Козак журналистам.
"Не хватает квалификации, чтобы прочитать минские соглашения и ответить на вопрос о том, что обязательства по этому соглашению несут такие-то органы, такие-то ведомства", - сказал Козак.
По его словам, это поощряет к дезавуированию минских соглашений.
Как Киев отреагирует на предложения канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Донбассу, неизвестно, будут ли эти предложения с ее стороны - непонятно, заявил замглавы администрации президент РФ Дмитрий Козак.
Меркель после визита в Москву собирается встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы очень надеемся (что Меркель может что-то изменить). Но это завышенные ожидания", - сказал Козак.
Он отметил, что при этом неизвестно, как Киев отреагирует на предложения Меркель.
"Это трудно предсказать, у них свои расклады… Как они отреагирует на предложения госпожи Меркель и будут ли эти предложения - не могу сказать", - добавил Козак.