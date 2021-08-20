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ЦИК Украины заявил о невозможности провести местные выборы в Донбассе
ЦИК Украины заявил о невозможности провести местные выборы в Донбассе - РИА Новости, 20.08.2021
ЦИК Украины заявил о невозможности провести местные выборы в Донбассе
Центральная избирательная комиссия Украины заявила о невозможности провести местные выборы на подконтрольных Киеву территориях Донбасса 31 октября этого года... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T19:39
2021-08-20T20:17
в мире
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луганская область
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины заявила о невозможности провести местные выборы на подконтрольных Киеву территориях Донбасса 31 октября этого года из-за ситуации с безопасностью, сообщается на сайте комиссии.Семнадцатого августа Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к властям Донецкой и Луганской областей с просьбой оценить возможность проведения местных выборов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса."Таким образом, учитывая выводы Командования ООС (Операции объединенных сил - ред.), ГУ Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по вопросу проведения местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, Донецкая и Луганская областные госадминистрации - военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - сообщается на сайте.Уточняется, что в перечень таких общин попали 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.Последние местные выборы на Украине прошли в октябре 2020 года, однако Центральная избирательная комиссия страны тогда отменила проведение голосования в 18 территориальных общинах на территории Луганской и Донецкой областей, которые контролируются Киевом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210819/zelenskiy-1746461573.html
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в мире, украина, донбасс, донецкая область, луганская область, ситуация в днр и лнр
19:39 20.08.2021 (обновлено: 20:17 20.08.2021)
 
ЦИК Украины заявил о невозможности провести местные выборы в Донбассе

ЦИК Украины: невозможно провести местные выборы в 18 общинах Донбасса из-за ситуации с безопасностью

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание ЦИК Украины в Киеве во время президентских выборов президента Украины
Здание ЦИК Украины в Киеве во время президентских выборов президента Украины - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины заявила о невозможности провести местные выборы на подконтрольных Киеву территориях Донбасса 31 октября этого года из-за ситуации с безопасностью, сообщается на сайте комиссии.
Семнадцатого августа Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к властям Донецкой и Луганской областей с просьбой оценить возможность проведения местных выборов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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"Таким образом, учитывая выводы Командования ООС (Операции объединенных сил - ред.), ГУ Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по вопросу проведения местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, Донецкая и Луганская областные госадминистрации - военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - сообщается на сайте.
Уточняется, что в перечень таких общин попали 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
Последние местные выборы на Украине прошли в октябре 2020 года, однако Центральная избирательная комиссия страны тогда отменила проведение голосования в 18 территориальных общинах на территории Луганской и Донецкой областей, которые контролируются Киевом.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 15:44
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