https://ria.ru/20210820/ukraina-1746617151.html

ЦИК Украины заявил о невозможности провести местные выборы в Донбассе

ЦИК Украины заявил о невозможности провести местные выборы в Донбассе - РИА Новости, 20.08.2021

ЦИК Украины заявил о невозможности провести местные выборы в Донбассе

Центральная избирательная комиссия Украины заявила о невозможности провести местные выборы на подконтрольных Киеву территориях Донбасса 31 октября этого года... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T19:39

2021-08-20T19:39

2021-08-20T20:17

в мире

украина

донбасс

донецкая область

луганская область

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155226/77/1552267759_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03671f80cc2ac24a9151a928f1cd9e46.jpg

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины заявила о невозможности провести местные выборы на подконтрольных Киеву территориях Донбасса 31 октября этого года из-за ситуации с безопасностью, сообщается на сайте комиссии.Семнадцатого августа Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к властям Донецкой и Луганской областей с просьбой оценить возможность проведения местных выборов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса."Таким образом, учитывая выводы Командования ООС (Операции объединенных сил - ред.), ГУ Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по вопросу проведения местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, Донецкая и Луганская областные госадминистрации - военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - сообщается на сайте.Уточняется, что в перечень таких общин попали 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.Последние местные выборы на Украине прошли в октябре 2020 года, однако Центральная избирательная комиссия страны тогда отменила проведение голосования в 18 территориальных общинах на территории Луганской и Донецкой областей, которые контролируются Киевом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/zelenskiy-1746461573.html

https://ria.ru/20210819/zelenskiy-1746371956.html

украина

донбасс

донецкая область

луганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, донбасс, донецкая область, луганская область, ситуация в днр и лнр