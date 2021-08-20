https://ria.ru/20210820/ukraina-1746562873.html

Видеомост со странами СНГ о 30-летии независимости Украины

Видеомост со странами СНГ о 30-летии независимости Украины - РИА Новости, 20.08.2021

Видеомост со странами СНГ о 30-летии независимости Украины

23 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Ереван – Кишинев – Минск – Тбилиси на тему: "30 лет независимости Украины: какой опыт могут извлечь страны ближнего зарубежья".

2021-08-20T15:56

2021-08-20T15:56

2021-08-20T15:56

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Задать вопросУчастники в Москве:- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор ВОЛОДАЦКИЙ;- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;- заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Центра постсоветских исследований Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем ПЫЛИН.В Ереване, Кишиневе, Минске, Тбилиси:- представители СМИ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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