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Видеомост со странами СНГ о 30-летии независимости Украины
Видеомост со странами СНГ о 30-летии независимости Украины - РИА Новости, 20.08.2021
Видеомост со странами СНГ о 30-летии независимости Украины
23 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Ереван – Кишинев – Минск – Тбилиси на тему: "30 лет независимости Украины: какой опыт могут извлечь страны ближнего зарубежья".
2021-08-20T15:56
2021-08-20T15:56
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Задать вопросУчастники в Москве:- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор ВОЛОДАЦКИЙ;- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;- заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Центра постсоветских исследований Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем ПЫЛИН.В Ереване, Кишиневе, Минске, Тбилиси:- представители СМИ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
15:56 20.08.2021
 

Видеомост со странами СНГ о 30-летии независимости Украины

Читать ria.ru в
23 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Ереван – Кишинев – Минск – Тбилиси на тему: "30 лет независимости Украины: какой опыт могут извлечь страны ближнего зарубежья".
Задать вопрос

Участники в Москве:
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор ВОЛОДАЦКИЙ;
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Центра постсоветских исследований Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем ПЫЛИН.

В Ереване, Кишиневе, Минске, Тбилиси:
- представители СМИ.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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