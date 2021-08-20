Видеомост со странами СНГ о 30-летии независимости Украины
23 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Ереван – Кишинев – Минск – Тбилиси на тему: "30 лет независимости Украины: какой опыт могут извлечь страны ближнего зарубежья".
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Участники в Москве:
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор ВОЛОДАЦКИЙ;
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Центра постсоветских исследований Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем ПЫЛИН.
В Ереване, Кишиневе, Минске, Тбилиси:
- представители СМИ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор ВОЛОДАЦКИЙ;
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Центра постсоветских исследований Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем ПЫЛИН.
В Ереване, Кишиневе, Минске, Тбилиси:
- представители СМИ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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