https://ria.ru/20210820/tovarooborot-1746542033.html

Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией

Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией - РИА Новости, 20.08.2021

Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией

Товарооборот между РФ и ФРГ увеличился в два раза несмотря на спад в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T14:13

2021-08-20T14:13

2021-08-20T14:21

в мире

германия

владимир путин

ангела меркель

россия

китай

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Товарооборот между РФ и ФРГ увеличился в два раза несмотря на спад в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин."ФРГ для нас и второй торгово-экономический партнер после Китая. Несмотря на то, что в 2020 году у нас был спад достаточно серьезный, сейчас почти двухкратное увеличение товарооборота за первые полгода", - заявил Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

https://ria.ru/20210820/otnosheniya-1746343937.html

германия

россия

китай

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в мире, германия, владимир путин, ангела меркель, россия, китай