https://ria.ru/20210820/tovarooborot-1746542033.html
Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией - РИА Новости, 20.08.2021
Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
Товарооборот между РФ и ФРГ увеличился в два раза несмотря на спад в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:13
2021-08-20T14:13
2021-08-20T14:21
в мире
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владимир путин
ангела меркель
россия
китай
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Товарооборот между РФ и ФРГ увеличился в два раза несмотря на спад в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин."ФРГ для нас и второй торгово-экономический партнер после Китая. Несмотря на то, что в 2020 году у нас был спад достаточно серьезный, сейчас почти двухкратное увеличение товарооборота за первые полгода", - заявил Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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в мире, германия, владимир путин, ангела меркель, россия, китай
14:13 20.08.2021 (обновлено: 14:21 20.08.2021)
Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
Президент Путин: товарооборот между Россией и Германией увеличился в два раза