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Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией - РИА Новости, 20.08.2021
Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
Товарооборот между РФ и ФРГ увеличился в два раза несмотря на спад в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:13
2021-08-20T14:21
в мире
германия
владимир путин
ангела меркель
россия
китай
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Товарооборот между РФ и ФРГ увеличился в два раза несмотря на спад в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин."ФРГ для нас и второй торгово-экономический партнер после Китая. Несмотря на то, что в 2020 году у нас был спад достаточно серьезный, сейчас почти двухкратное увеличение товарооборота за первые полгода", - заявил Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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в мире, германия, владимир путин, ангела меркель, россия, китай
14:13 20.08.2021 (обновлено: 14:21 20.08.2021)
 
Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией

Президент Путин: товарооборот между Россией и Германией увеличился в два раза

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Товарооборот между РФ и ФРГ увеличился в два раза несмотря на спад в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"ФРГ для нас и второй торгово-экономический партнер после Китая. Несмотря на то, что в 2020 году у нас был спад достаточно серьезный, сейчас почти двухкратное увеличение товарооборота за первые полгода", - заявил Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
01:03
Межгосударственные отношения России и Германии
 
В миреГерманияВладимир ПутинАнгела МеркельРоссияКитай
 
 
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