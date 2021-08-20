АЗС в сахалинском Холмске ограничили продажу топлива местным жителям
АЗС в сахалинском Холмске ограничили продажу топлива местным жителям тысячей литров в сутки
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. АЗС в Холмске на юго-западе Сахалина ограничивают объем топлива, который продают местным жителям, из-за сбоев в его отгрузке по паромной переправе Ванино-Холмск, сообщает правительство региона.
Местное издание Sakhalin.info в пятницу опубликовало фото жителя Холмска с местной заправки. Он снял цену на АЗС: АИ-95 стоит 64 рубля, АИ-92 и АИ-98 нет в продаже, дизельное топливо стоит 61.80. Автор фото говорит, что в продаже появился 95-й бензин, но "цена кусается".
Власти Сахалина отмечают, что в пятницу собрали представителей топливного бизнеса на совещание. Холмские предприниматели заранее подтвердили свое участие в мероприятии, но двое из трех руководителей не вышли на связь.
"Представитель ООО "Нефтегазснаб" доложил, что на АЗС запаса топлива хватит на 5 суток, на нефтебазе – на месяц. Все муниципальные контракты полностью обеспечены – автотранспорт жизненно важных служб заправляется бесперебойно. Для жителей есть ограничения – 1 тысяча литров в сутки по каждому виду топлива. По словам предпринимателя, ажиотажа среди автовладельцев на его АЗС нет", - говорится в сообщении.
Представитель "Нефтегазснаб" рассказал о проблеме с отгрузкой топлива по паромной переправе Ванино – Холмск. Отмечается, что на материке вовремя не подтверждают заявки на отгрузку, из-чего цистерны с топливом задерживают. Зампред областного правительства Владимир Сидоренко дал соответствующие поручения региональному минтрансу, чтобы холмскому бизнесу помогли наладить оперативную логистику.
"Правительство Сахалинской области готово оказывать поддержку предпринимателям. Но они, в свою очередь, должны обеспечивать бесперебойную работу заправок. Холмский район – не единственный, где нет заправок сетевых "Роснефти". Но только там периодически возникает проблема с нехваткой бензина. Будем разбираться в этом вопросе более детально с привлечением контролирующих органов", – сказал Сидоренко, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным областных властей, основным предприятием, которое занимается оптовыми продажами топлива на Сахалине, является ООО "Роснефть-Востокнефтепродукт". Как сообщили представители компании, запасы топлива созданы, как минимум, на две недели. Перебоев с поставками нет. Частные АЗС через биржу могут закупить бензин всех марок и дизельное топливо в необходимом количестве.
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