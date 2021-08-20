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Генсек ООН заявил, что терроризм принял новые формы
Генсек ООН заявил, что терроризм принял новые формы - РИА Новости, 20.08.2021
Генсек ООН заявил, что терроризм принял новые формы
За 20 лет, прошедшие с терактов 11 сентября 2001 года, терроризм принял новые, прежде немыслимые формы, заявил на мероприятии в память о жертвах террористов... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:01
2021-08-20T17:01
в мире
вашингтон (город)
оон
пенсильвания
питтсбург
министерство обороны сша
антониу гутерреш
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ООН, 20 авг – РИА Новости. За 20 лет, прошедшие с терактов 11 сентября 2001 года, терроризм принял новые, прежде немыслимые формы, заявил на мероприятии в память о жертвах террористов генсек ООН Антониу Гутерреш."В следующем месяце исполняется 20 лет с момента, как террористы атаковали Пентагон в Вашингтоне, разрушили башни Всемирного торгового центра здесь, в Нью-Йорке, по их вине разбился самолет в Пенсильвании", - сказал Гутерреш.Он напомнил, что около 3 000 человек были убиты, тысячи получили ранения или заболели болезнями, вызванными пылью от обломков."Мир с ужасом наблюдал за этим нападением", - добавил он."С тех пор мы стали свидетелями того, как терроризм принимает новые и прежде немыслимые формы, убивая и калеча многие тысячи людей по всему миру, разрушая семьи и разрушая общества", - подчеркнул Гутерреш.По его словам, еще дополнительные жертвы принесли также религиозный и политический экстремизм, ксенофобия и расизм.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2 749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
https://ria.ru/20210819/bayden-1746361739.html
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в мире, вашингтон (город), оон, пенсильвания, питтсбург, министерство обороны сша, антониу гутерреш
17:01 20.08.2021
 
Генсек ООН заявил, что терроризм принял новые формы

Генсек ООН Гутерреш: терроризм принял новые, прежде немыслимые формы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 20 авг – РИА Новости. За 20 лет, прошедшие с терактов 11 сентября 2001 года, терроризм принял новые, прежде немыслимые формы, заявил на мероприятии в память о жертвах террористов генсек ООН Антониу Гутерреш.
"В следующем месяце исполняется 20 лет с момента, как террористы атаковали Пентагон в Вашингтоне, разрушили башни Всемирного торгового центра здесь, в Нью-Йорке, по их вине разбился самолет в Пенсильвании", - сказал Гутерреш.
Он напомнил, что около 3 000 человек были убиты, тысячи получили ранения или заболели болезнями, вызванными пылью от обломков.
"Мир с ужасом наблюдал за этим нападением", - добавил он.
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"С тех пор мы стали свидетелями того, как терроризм принимает новые и прежде немыслимые формы, убивая и калеча многие тысячи людей по всему миру, разрушая семьи и разрушая общества", - подчеркнул Гутерреш.
По его словам, еще дополнительные жертвы принесли также религиозный и политический экстремизм, ксенофобия и расизм.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2 749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
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