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Свобода слова на Украине за 30 лет независимости выродилась, заявил эксперт
Свобода слова на Украине за 30 лет независимости выродилась, заявил эксперт - РИА Новости, 20.08.2021
Свобода слова на Украине за 30 лет независимости выродилась, заявил эксперт
Свобода слова на Украине за 30 лет независимости страны выродилась, условия работы существуют только для журналистов, которые работают вместе с киевским... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:09
2021-08-20T11:09
политика
в мире
журналистика
украина
генеральная прокуратура рф
антон волошин
андрей стенин
112 украина
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Свобода слова на Украине за 30 лет независимости страны выродилась, условия работы существуют только для журналистов, которые работают вместе с киевским режимом, считает член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" политолог Дмитрий Куликов.Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости."Она (свобода слова) выродилась. Термины "свобода слова", "свобода выражения мнения" неприменима на Украине. К 30-му году существования там сформировался режим, который может считаться фашистским, как минимум он ориентирован на нацизм и национализм и который не оставляет никакого места для того, чтобы мог кто-то выражать свое мнение и несогласие", - сказал эксперт РИА Новости.По его словам, "это касается не только вопросов политики и веры, но и даже вопросов организации обыденной жизни". "Сюда же можно добавить язык. Если возьмете программу (бывшего президента Украины Петра) Порошенко, от которой (президент Владимир) Зеленский не отступил ни на шаг, то это и будет фашистская программа, которая утверждает силовой приоритет, запрет на свободное вероисповедание и выбор веры, запрет на пользование русским языком. О какой свободе слова на Украине можно говорить, если там сложился такой режим", - отметил Куликов.Он считает, что те журналисты, "которые работают вместе с этим режимом, может быть, у них и нормальные условия". "А если говорить о том, что в основе журналистики лежит свобода мнения, то, конечно, ее нет", - заключил политолог.Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу - против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, оператор "Первого канала" Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк.Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и ассоциируются с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Также Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении "Россия 24", РТР-Планеты, НТВ и "Первого канала", а также ряда российских сайтов и социальных сетей. Параллельно СНБО подготовил проект решения по расширению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских IT-компаний.
https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036101.html
https://ria.ru/20210820/ukraina-1746505065.html
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россия
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политика, в мире, журналистика, украина, генеральная прокуратура рф, антон волошин, андрей стенин, 112 украина , тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
11:09 20.08.2021
 
Свобода слова на Украине за 30 лет независимости выродилась, заявил эксперт

Политолог Куликов: свобода слова на Украине за 30 лет независимости страны выродилась

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Свобода слова на Украине за 30 лет независимости страны выродилась, условия работы существуют только для журналистов, которые работают вместе с киевским режимом, считает член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" политолог Дмитрий Куликов.
Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 10:01
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"Она (свобода слова) выродилась. Термины "свобода слова", "свобода выражения мнения" неприменима на Украине. К 30-му году существования там сформировался режим, который может считаться фашистским, как минимум он ориентирован на нацизм и национализм и который не оставляет никакого места для того, чтобы мог кто-то выражать свое мнение и несогласие", - сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, "это касается не только вопросов политики и веры, но и даже вопросов организации обыденной жизни". "Сюда же можно добавить язык. Если возьмете программу (бывшего президента Украины Петра) Порошенко, от которой (президент Владимир) Зеленский не отступил ни на шаг, то это и будет фашистская программа, которая утверждает силовой приоритет, запрет на свободное вероисповедание и выбор веры, запрет на пользование русским языком. О какой свободе слова на Украине можно говорить, если там сложился такой режим", - отметил Куликов.
Он считает, что те журналисты, "которые работают вместе с этим режимом, может быть, у них и нормальные условия". "А если говорить о том, что в основе журналистики лежит свобода мнения, то, конечно, ее нет", - заключил политолог.
Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу - против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
11:04
"Больной человек Европы". В СФ подвели итоги 30 лет независимости Украины
Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, оператор "Первого канала" Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и ассоциируются с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Также Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении "Россия 24", РТР-Планеты, НТВ и "Первого канала", а также ряда российских сайтов и социальных сетей. Параллельно СНБО подготовил проект решения по расширению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских IT-компаний.
Покупатель на кассе супермаркета во Львове - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 08:18
Цены на Украине за 30 лет независимости выросли почти в 2,8 миллиона раз
 
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