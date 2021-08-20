Свобода слова на Украине за 30 лет независимости выродилась, заявил эксперт
Политолог Куликов: свобода слова на Украине за 30 лет независимости страны выродилась
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Свобода слова на Украине за 30 лет независимости страны выродилась, условия работы существуют только для журналистов, которые работают вместе с киевским режимом, считает член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" политолог Дмитрий Куликов.
Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости.
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"Она (свобода слова) выродилась. Термины "свобода слова", "свобода выражения мнения" неприменима на Украине. К 30-му году существования там сформировался режим, который может считаться фашистским, как минимум он ориентирован на нацизм и национализм и который не оставляет никакого места для того, чтобы мог кто-то выражать свое мнение и несогласие", - сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, "это касается не только вопросов политики и веры, но и даже вопросов организации обыденной жизни". "Сюда же можно добавить язык. Если возьмете программу (бывшего президента Украины Петра) Порошенко, от которой (президент Владимир) Зеленский не отступил ни на шаг, то это и будет фашистская программа, которая утверждает силовой приоритет, запрет на свободное вероисповедание и выбор веры, запрет на пользование русским языком. О какой свободе слова на Украине можно говорить, если там сложился такой режим", - отметил Куликов.
Он считает, что те журналисты, "которые работают вместе с этим режимом, может быть, у них и нормальные условия". "А если говорить о том, что в основе журналистики лежит свобода мнения, то, конечно, ее нет", - заключил политолог.
Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу - против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".
Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, оператор "Первого канала" Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и ассоциируются с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Также Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении "Россия 24", РТР-Планеты, НТВ и "Первого канала", а также ряда российских сайтов и социальных сетей. Параллельно СНБО подготовил проект решения по расширению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских IT-компаний.