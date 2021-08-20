18:25 20.08.2021 (обновлено: 19:24 20.08.2021)
Контейнеровоз Ever Given прошел Суэцкий канал
Gulf Agency Company: контейнеровоз Ever Given благополучно прошел Суэцкий канал
КАИР, 20 авг - РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given в пятницу благополучно прошел Суэцкий канал впервые после того, как покинул его в июле после многомесячного задержания, сообщил РИА Новости источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC).
"Двигающася с севера колонна судов, в составе которой Ever Given, прошла Суэцкий канал без происшествий. Движение по каналу обычное", - сообщил источник. Контейнеровозу помогали два буксира.
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По данным администрации Суэцкого канала, это уже 22-й проход судна через канал. Всего за пятницу через канал прошли 62 судна в обоих направлениях, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Компания-владелец судна Evergreen сообщала в пресс-релизе, что после Роттердама контейнеровоз разгрузился 8 августа в британском порту Филикстоу.
Контейнеровоз Ever Given, в марте перекрывший почти на неделю Суэцкий канал, покинул 7 июля место вынужденной трехмесячной стоянки в районе Большого Горького озера в русле Суэцкого канала после снятия с него ареста. Судно направилось в Роттердам, где должно было разгрузить контейнеры.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.