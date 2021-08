https://ria.ru/20210820/suetskiy-1746601590.html

Контейнеровоз Ever Given прошел Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given прошел Суэцкий канал - РИА Новости, 20.08.2021

Контейнеровоз Ever Given прошел Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given в пятницу благополучно прошел Суэцкий канал впервые после того, как покинул его в июле после многомесячного задержания, сообщил РИА... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:25

2021-08-20T18:25

2021-08-20T19:24

в мире

китай

суэцкий канал

панама

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746598360_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_16a57ca30f337a27f79c0063d9371abe.jpg

КАИР, 20 авг - РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given в пятницу благополучно прошел Суэцкий канал впервые после того, как покинул его в июле после многомесячного задержания, сообщил РИА Новости источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC)."Двигающася с севера колонна судов, в составе которой Ever Given, прошла Суэцкий канал без происшествий. Движение по каналу обычное", - сообщил источник. Контейнеровозу помогали два буксира.По данным администрации Суэцкого канала, это уже 22-й проход судна через канал. Всего за пятницу через канал прошли 62 судна в обоих направлениях, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.Компания-владелец судна Evergreen сообщала в пресс-релизе, что после Роттердама контейнеровоз разгрузился 8 августа в британском порту Филикстоу.Контейнеровоз Ever Given, в марте перекрывший почти на неделю Суэцкий канал, покинул 7 июля место вынужденной трехмесячной стоянки в районе Большого Горького озера в русле Суэцкого канала после снятия с него ареста. Судно направилось в Роттердам, где должно было разгрузить контейнеры.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

https://ria.ru/20210711/suets-1740828048.html

https://ria.ru/20210807/plavanie-1744039352.html

китай

суэцкий канал

панама

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, суэцкий канал, панама