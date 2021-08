https://ria.ru/20210820/streisand-1746361289.html

Барбра Стрейзанд вошла в историю хит-парада Billboard 200

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Барбра Стрейзанд вошла в историю хит-парада Billboard 200, сообщается на сайте этого чарта. Она стала единственной женщиной, чьи альбомы каждое десятилетие попадали в топ-20 и топ-40, начиная с 1960 года. 6 августа вышел сборник ее песен "Release Me 2". Он стартовал в чарте Billboard 200 с 15 строчки. В него вошли архивные записи, в том числе дуэты Стрейзанд с Вилли Нельсоном (“I’d Want It to Be You”), Барри Гиббом (“If Only You Were Mine”) и даже с Лягушонком Кермитом (“Rainbow Connection”). Стрейзанд дебютировала в хит-параде Billboard 200 58 лет назад — 17 августа 1963 года. Ее альбом The Barbra Streisand Album тогда занял 17 место.

