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Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова" - РИА Новости, 20.08.2021
Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал свою страну странным и ни к чему не готовым государством. Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время". РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:36
2021-08-20T14:50
в мире
украина
киев
республика крым
мид украины
дмитрий кулеба
россия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал свою страну странным и ни к чему не готовым государством. Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время"."Украина — странное государство. Она ни к чему никогда не готова", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности возвращения Крыма под контроль Киева.Тем не менее, считает министр, Украина способна справиться с вызовами. По его словам, "план по возвращению Крыма" должен быть в каждом украинском государственном органе: у военных, МВД, экономистов, экологов, педагогов, госуправленцев.На Украине регулярно звучат заявления о планах по "возвращению" Крыма. Российские власти неоднократно напоминали, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210817/dialog-1746140719.html
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в мире, украина, киев, республика крым, мид украины, дмитрий кулеба, россия
14:36 20.08.2021 (обновлено: 14:50 20.08.2021)
 
Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"

Глава МИД Украины Кулеба ответил на вопрос о Крыме словами "Украина странная и ни к чему не готова"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал свою страну странным и ни к чему не готовым государством. Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время".
"Украина — странное государство. Она ни к чему никогда не готова", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности возвращения Крыма под контроль Киева.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 19:53
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Тем не менее, считает министр, Украина способна справиться с вызовами. По его словам, "план по возвращению Крыма" должен быть в каждом украинском государственном органе: у военных, МВД, экономистов, экологов, педагогов, госуправленцев.
На Украине регулярно звучат заявления о планах по "возвращению" Крыма. Российские власти неоднократно напоминали, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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