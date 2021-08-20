https://ria.ru/20210820/strannaya-1746546583.html

Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"

Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова" - РИА Новости, 20.08.2021

Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал свою страну странным и ни к чему не готовым государством. Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время". РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T14:36

2021-08-20T14:36

2021-08-20T14:50

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал свою страну странным и ни к чему не готовым государством. Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время"."Украина — странное государство. Она ни к чему никогда не готова", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности возвращения Крыма под контроль Киева.Тем не менее, считает министр, Украина способна справиться с вызовами. По его словам, "план по возвращению Крыма" должен быть в каждом украинском государственном органе: у военных, МВД, экономистов, экологов, педагогов, госуправленцев.На Украине регулярно звучат заявления о планах по "возвращению" Крыма. Российские власти неоднократно напоминали, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210817/dialog-1746140719.html

https://ria.ru/20210819/krym-1746330827.html

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в мире, украина, киев, республика крым, мид украины, дмитрий кулеба, россия