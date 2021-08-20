https://ria.ru/20210820/sport-1746603464.html

Онлайн-конференция о турнире по гребле на байдарках и каноэ

Онлайн-конференция о турнире по гребле на байдарках и каноэ - РИА Новости, 20.08.2021

Онлайн-конференция о турнире по гребле на байдарках и каноэ

23 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению турнира "Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ".

2021-08-20T18:32

2021-08-20T18:32

2021-08-20T18:32

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Задать вопросУчастники:- спортсмены, организаторы турнира Александр и Андрей АГЕЕВЫ;- олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ Юрий ПОСТРИГАЙ и Александр ДЬЯЧЕНКО.Турнир состоится в Москве с 26 по 29 августа. В ходе мероприятия будет представлена программа соревнований. Также речь пойдет о популяризации гребных видов спорта среди молодежи.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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