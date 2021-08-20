Онлайн-конференция о турнире по гребле на байдарках и каноэ
23 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению турнира "Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ".
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Участники:
- спортсмены, организаторы турнира Александр и Андрей АГЕЕВЫ;
- олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ Юрий ПОСТРИГАЙ и Александр ДЬЯЧЕНКО.
Турнир состоится в Москве с 26 по 29 августа. В ходе мероприятия будет представлена программа соревнований. Также речь пойдет о популяризации гребных видов спорта среди молодежи.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- спортсмены, организаторы турнира Александр и Андрей АГЕЕВЫ;
- олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ Юрий ПОСТРИГАЙ и Александр ДЬЯЧЕНКО.
Турнир состоится в Москве с 26 по 29 августа. В ходе мероприятия будет представлена программа соревнований. Также речь пойдет о популяризации гребных видов спорта среди молодежи.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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