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"Роскосмос" назвал новую дату пуска ракеты "Союз"

"Роскосмос" назвал новую дату пуска ракеты "Союз" - РИА Новости, 20.08.2021

"Роскосмос" назвал новую дату пуска ракеты "Союз"

Новая дата пуска ракеты "Союз" с 34 спутниками OneWeb будет предпринята 21 августа в 1.18 мск, сообщил "Роскосмос" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T02:07

2021-08-20T02:07

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космос - риа наука

oneweb

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Новая дата пуска ракеты "Союз" с 34 спутниками OneWeb будет предпринята 21 августа в 1.18 мск, сообщил "Роскосмос" в своем Telegram-канале.Пуск планировался на 1.23 мск 20 августа, но был отложен из-за сработавшей автоматики, прервавшей пуск за 40 секунд до взлета ракеты.

https://ria.ru/20210820/soyuz-1746479316.html

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2021

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роскосмос, союз, космос - риа наука, oneweb