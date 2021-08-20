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"Роскосмос" назвал новую дату пуска ракеты "Союз"
"Роскосмос" назвал новую дату пуска ракеты "Союз" - РИА Новости, 20.08.2021
"Роскосмос" назвал новую дату пуска ракеты "Союз"
Новая дата пуска ракеты "Союз" с 34 спутниками OneWeb будет предпринята 21 августа в 1.18 мск, сообщил "Роскосмос" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T02:07
2021-08-20T02:07
2021-08-20T09:11
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Новая дата пуска ракеты "Союз" с 34 спутниками OneWeb будет предпринята 21 августа в 1.18 мск, сообщил "Роскосмос" в своем Telegram-канале.Пуск планировался на 1.23 мск 20 августа, но был отложен из-за сработавшей автоматики, прервавшей пуск за 40 секунд до взлета ракеты.
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роскосмос, союз, космос - риа наука, oneweb
02:07 20.08.2021 (обновлено: 09:11 20.08.2021)
"Роскосмос" назвал новую дату пуска ракеты "Союз"
"Роскосмос" перенес дату пуска ракеты-носителя "Союз" на ночь субботы