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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210820/sorrentino-1746510701.html
Вышел тизер нового фильма Паоло Соррентино "Рука Бога"
Вышел тизер нового фильма Паоло Соррентино "Рука Бога" - РИА Новости, 20.08.2021
Вышел тизер нового фильма Паоло Соррентино "Рука Бога"
Netflix представил тизер фильма Паоло Соррентино "Рука Бога". Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:18
2021-08-20T17:18
культура
венецианский кинофестиваль
паоло соррентино
новости культуры
кино и сериалы
netflix
диего марадона
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Netflix представил тизер фильма Паоло Соррентино "Рука Бога". Об этом сообщает Deadline.События картины разворачиваются в 1980-х годах. Главный герой — юноша по имени Фабьетто Скизе из Неаполя. Жизнь его резко меняется, когда в его город приезжает знаменитый футболист Диего Марадона. Соррентино называет ленту своей самой личной картиной. В ней рассказывается о том, как разбивается сердце молодого человека, и как он справляется с трудностями.Главную роль исполнил дебютант Филиппо Скотти. Также в фильме снимался Тони Сервилло, который не первый раз играет в фильмах режиссера.Соррентино — один из самых известных современных итальянских кинематографистов. Его лента 2013 года "Великая красота" была удостоена таких премий, как "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA. Он снял сериалы "Молодой Папа" и "Новый Папа", а также фильмы "Молодость", "Лоро" и другие. Мировая премьера картины "Рука Бога" состоится 2 сентября 2021 года на Венецианском кинофестивале.
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венецианский кинофестиваль, паоло соррентино, новости культуры, кино и сериалы, netflix, диего марадона
17:18 20.08.2021
 

Вышел тизер нового фильма Паоло Соррентино "Рука Бога"

© @Netflix Russia/YouTubeКадр тизер-трейлера фильма "Рука Бога"
Кадр тизер-трейлера фильма Рука Бога
© @Netflix Russia/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Netflix представил тизер фильма Паоло Соррентино "Рука Бога". Об этом сообщает Deadline.
События картины разворачиваются в 1980-х годах. Главный герой — юноша по имени Фабьетто Скизе из Неаполя. Жизнь его резко меняется, когда в его город приезжает знаменитый футболист Диего Марадона.
Соррентино называет ленту своей самой личной картиной. В ней рассказывается о том, как разбивается сердце молодого человека, и как он справляется с трудностями.
Главную роль исполнил дебютант Филиппо Скотти. Также в фильме снимался Тони Сервилло, который не первый раз играет в фильмах режиссера.
Соррентино — один из самых известных современных итальянских кинематографистов. Его лента 2013 года "Великая красота" была удостоена таких премий, как "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA. Он снял сериалы "Молодой Папа" и "Новый Папа", а также фильмы "Молодость", "Лоро" и другие.
Мировая премьера картины "Рука Бога" состоится 2 сентября 2021 года на Венецианском кинофестивале.
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КультураВенецианский кинофестивальПаоло СоррентиноНовости культурыКино и сериалыNetflixДиего Марадона
 
 
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